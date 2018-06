Carrió amenazó con “romper” Cambiemos en medio de escenas de mucho nerviosismo

La diputada oficialista se mostró muy molesta por la media sanción de la ley de interrupción voluntara del embarazo y gritó en el recinto: “Que le quede claro a todo Cambiemos, la próxima rompo. ¡La próxima rompo!”.

La líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió amenazó este jueves en el recinto de la Cámara baja con “romper” la coalición oficialista Cambiemos, en medio de escenas de nerviosismo al finalizar la votación que dio media sanción al proyecto de legalización del aborto.

“Que le quede claro a todo Cambiemos, la próxima rompo. ¡La próxima rompo!”, enfatizó Carrió, al retirarse furiosa del recinto.

Un instante antes, luego de que el proyecto obtuviera media sanción, había hecho uso de la palabra. “Quiero dar una explicación porque represento a una parte de la sociedad que me ha votado. No he hablado para preservar la unidad de Cambiemos”, aseguró la diputada por la Capítal, cuando el presidente de la Cámara, Emilio Monzó la habilitó a hablar.

Muchos diputados se quejaron de que la legisladora no había estado presente en la elección y que tras la votación se le permitía hacer uso de la palabra.

Luego, en medio de gritos amenazó con “romper” la coalición oficialista y en momentos en que se retiraba, a la bancada del frente para la Victoria también le gritó: “¡Ganen la elección!”.