Caserio en el limbo: No confirma si va al gabinete o se queda en el Senado como uno más

El senador peronista Carlos Caserio mantiene en suspenso la definición sobre su futuro político luego de que el presidente electo, Alberto Fernández, le ofreciera un lugar en el Gabinete que, sin embargo, entró en duda en las últimas horas.

A través de su cuenta de Twitter, Caserio aseguró este jueves que Fernández contará con su «visión y experiencia para la nueva etapa», pero fue ambiguo respecto del lugar que ocupará a partir del 10 de diciembre.

«Poner la Argentina de pie requiere de acciones y decisiones claves. Por eso, voy a estar donde mejor pueda contribuir a nuestro país y a mi provincia», expresó el ex jefe del Bloque Justicialista del Senado.

Además, se refirió a la unificación de esa bancada con la del kirchnerismo y los bloques provinciales y señaló: «Siempre voy a trabajar por la unidad que el país necesita. Logramos un gran avance en la Cámara alta, uniendo nuestro trabajo como senadores y representantes de nuestras provincias».

Caserio era el jefe del Bloque Justicialista y había avisado que esa bancada no se fusionaría con los senadores de Unidad Ciudadana. Tras eso, Alberto Fernández le ofreció un cargo en el gabinete para dejar el Senado y lograr la unidad de las bancadas, lo que se concretó este miércoles con la elección de José Mayans como el nuevo jefe de los legisladores del Frente de Todos.

Pero Caserio todavía no decide si tendrá un ministerio. Se habló de Transporte. Y ahora se dice que Cristina Kirchner lo querría para presidir la Comisión de Presupuesto del Senado. Si no acepta ir a un ministerio o no se lo ofrecen, seguiría como senador pero ya no será el jefe de ningún bloque ni podrá acceder a otros cargos importantes como las secretaria parlamentaria o administrativa, ni la Presidencia Provisional, todos cargos que la vicepresidenta electa ya ocupó.