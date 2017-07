Casi seis millones de niños viven en la pobreza

Así lo indica un informe de las Naciones Unidas para la Infancia, que está referido a la situación en la República Argentina.

En la Argentina el 47,7% de los niños y adolescentes relevados, unos 5.800.000, vive en situación de pobreza, de los cuales el 10,8%, 1.300.000, sobrevive en la pobreza extrema, según un informe del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia.

En medio de ese escenario, la organización referente en atención directa y personalizada a la niñez, Aldeas Infantiles SOS Argentina, lanzó una campaña de participación social “Contra la pobreza” a través de www.contralapobreza.org.ar.

Crecer en situación de pobreza es no tener acceso a agua potable ni a un plato de comida todos los días; es no acceder a la higiene adecuada ni a un abrigo cuando hace frío; es no tener una cama caliente para descansar; ni tiempo para jugar.

Es estar expuesto a mayores vulneraciones y a menos posibilidades de un futuro mejor.

Sobre el tema, Alejandra Perinetti, directora de Aldeas Infantiles SOS Argentina, manifestó: “Hablar de pobreza es referirnos a millones de personas que no tienen las posibilidades mínimas de ejercer sus derechos, pero hablar de pobreza y niñez es aún peor”.