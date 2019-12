Caso Maldonado: la familia rechazó la designación del juez Lleral para volver a investigar la causa

La familia de Santiago Maldonado rechazó la designación del juez Gustavo Lleral que dispuso la Cámara de Apelaciones de Comodoro Rivadavia, en el marco de la causa que investiga la muerte del joven artesano que estuvo desaparecido durante 77 días tras un violento desalojo de una protesta mapuche en Chubut, hasta que su cuerpo fue hallado sumergido en el río.

«Otra vez los jueces se nos ríen en la cara. Está semana fuimos notificados que la Cámara de Apelaciones de Comodoro Rivadavia, que debía designar un nuevo juez en la causa de Santiago, designó nuevamente al juez Gustavo Lleral, cuando éste ya se había inhibido de ser el juez de instrucción de la causa», indicó la familia en un comunicado publicado en las redes sociales.

El pasado 12 de diciembre, la Cámara Federal de Casación Penal había avalado la reapertura de la causa por la muerte de Santiago Maldonado, al señalar que quedan por hacer medidas de prueba, e instó a que se designe un nuevo juez para que instruya el expediente.

La Sala IV de Casación convalidó por unanimidad la decisión de la Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia que había revocado el sobreseimiento dictado en primera instancia respecto del gendarme Emmanuel Echazú, por considerarlo prematuro.

En un comunicado, la familia Maldonado recuerda que el juez Lleral «es el mismo que rechazó todas las medidas de prueba que pidió la familia Maldonado, el mismo que no realizó ninguna investigación ni efectiva ni exhaustiva y mucho menos imparcial, y el que cortó la cadena de custodia del DNI de Santiago y que, en un fallo totalmente absurdo, sentenció que Santiago se había ahogado solo y que no había ningún culpable de ese hecho».

«Ahora la Cámara quiere que ese mismo juez siga investigando, cuando ya tiene una posición parcial sobre la desaparición forzada seguida de muerte de Santiago, y que además nunca le importó investigar realmente el caso», agregó la familia.

En ese marco, la familia de Santiago Maldonado anunció que «debido a esta decisión absurda de la Cámara de Apelaciones de Comodoro Rivadavia» solicitó la recusación del juez Lleral.

«Seguimos luchando en desigualdad contra un sistema judicial que en algún momento deberá cambiar, no solamente por el caso de Santiago y por nuestra familia, si no por todas las familias que lo padecen y que no encuentran ni verdad ni justicia», concluyeron en el comunicado.