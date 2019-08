Causa de los Cuadernos: Bonadio apura el juicio contra Cristina Kirchner

El juez federal Claudio Bonadio dio por cerrada la investigación e inició los trámites para enviar a juicio oral un tramo del caso por los cuadernos de la corrupción en el que amplió el procesamiento a la ex presidenta Cristina Kirchner por otros cinco casos de presunto cohecho, sumados a la acusación inicial.

El magistrado dio por «concluida la instrucción» y corrió vista a la fiscalía y a las querellas de modo simultáneo para que se pronuncien en relación a si este tramo del caso debe ser enviado a juicio, informaron este jueves a Télam fuentes judiciales.

Posteriormente será el turno de las defensas de los procesados.

Se trata de una ampliación de procesamiento en la causa por los cuadernos de la corrupción, cuya parte central ya está en trámite para ser enviada a juicio por parte de Bonadio.

En esta parte de la investigación la Cámara Federal porteña confirmó el procesamiento a la ex presidenta y actual precandidata a vicepresidenta por el Frente de Todos, Cristina Kirchner, por otros cinco casos de cohecho pasivo.

Además, están acusados los empresarios Gerardo Ferreyra, Osvaldo Acosta, Jorge Neira, César De Goycoechea.

También, el ex director de Energías Renovables del ex Ministerio de Planificación Federal, Fabián Ezequiel García Ramón y el detenido ex funcionario del organismo Roberto Baratta, entre otros.

Estos nuevos casos derivaron en procesamientos a raíz de las anotaciones del chofer Oscar Centeno, imputado colaborador del caso cuadernos, y abarcan presuntos pagos ilegales hechos entre el 21 y el 23 de julio de 2010 y que habrían sido entregados por Baratta, en la Quinta de Olivos, y por el fallecido ex secretario privado Daniel Muñoz en el departamento de los Kirchner en el barrio de Recoleta.

Se trata de cinco presuntos pagos ilegales de la empresa Electroingeniería SA.

Las entregas habrían ocurrido el 21 y 23 de julio de 2010 en Olivos y el 30 de julio, 4 de agosto y 30 de septiembre de 2010, «en el edificio sito en Uruguay N° 1306 de esta ciudad», enumeró la Cámara al confirmar los procesamientos.

Bonadio ya comenzó los trámites para el envío a juicio oral de la parte principal de la causa en la que procesó a la ex presidenta como supuesta jefa de una asociación ilícita y cohecho.

La defensa de la ex mandataria presentó un escrito en el que aceptó ser enviada a juicio oral.