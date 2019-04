Causa de los Cuadernos: Stornelli pidió la designación de fiscales para el futuro juicio oral

El fiscal federal Carlos Stornelli pìdió la designación de un grupo de fiscales para actuar como apoyo en el futuro juicio oral por la causa de los cuadernos de las coimas en la obra pública durante el kirchnerismo.

Stornelli envío un oficio al fiscal ante la Cámara Federal de Apelaciones porteña, German Moldes, con ese pedido, informaron a Télam fuentes judiciales

Moldes le daría curso en las próximas horas, en un dictamen en el que elevaría el pedido a la Procuración General de la Nación.

Stornelli trabaja en el dictamen que presentará al juez de la causa, Claudio Bonadio, para pedir el envío a juicio oral de la primera tanda de procesados del caso.

Se trata del tramo central de la causa abierta a raíz de los cuadernos del chofer Oscar Centeno.

En esta parte irán a juicio la ex presidenta y senadora Cristina Fernández de Kirchner, los detenidos ex ministro de Planificación, Julio De Vido, y los ex funcionarios de su cartera José López y Roberto Baratta, entre otros.

La ex presidenta está procesada como supuesta jefa de una asociación ilícita que se dedicó a pedir sobornos a empresarios adjudicatarios de obra pública.

Además, se pedirá el envío a juicio de los empresarios que quedaron procesados por presunto cohecho.