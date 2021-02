Cayó Ginés González García por las vacunaciones por acomodo

El presidente Alberto Fernández le pidió la renuncia al ministro de Salud, Ginés González García eate viernes 19/2 tras el escándalo por la vacunación de militantes y políticos. Todo se habría desencadenado después de que el periodista Horacio Verbitsky revelara públicamente que pudo vacunarse por un pedido de Ginés. Por el momento el ministerio quedará a cargo de la viceministra Carla Vizzotti.

Cabe recordar que Verbitsky había contado en radio que se dio la vacuna Sputnik V por gestión del Ministerio de Salud e implicó al Hospital Posadas, además del secretario del ministro.

«Decidí vacunarme. Me puse a averiguar dónde hacerlo, llamé a mi viejo amigo Ginés González García, a quien conozco de mucho antes que fuera ministro, y me dijo que tenía que ir al Hospital Posadas», dijo Verbitsky en la radio El Destape.

Y precisó: «El Hospital Posadas está en Palomar, creo que es partido de Morón, pero el barrio es Palomar y está ahí nomás de la villa Carlos Gardel. Y cuando estaba por ir recibí un mensaje del secretario de Ginés, que me dijo que iba a venir un equipo de vacunadores del Posadas al Ministerio y que fuera a darme la vacuna«.

Además, subrayó: «Ustedes se acuerdan que hace unos meses yo dije que prefería esperar unos meses antes de vacunarme y ver qué efectos secundarios podía haber. No tenía prisa, que no me iba a apurar para vacunar. Bueno, pues ayer me vacuné».

La revelación de Verbitsky hace suponer de una interna feroz en el Frente de Todos, especialmente después de que Cristina Fernández apuntara a «funcionarios que no funcioanan» y el periodista se convirtiera en la voz de la vicepresidenta a través del portal Cohete a la Luna y medios vinculados al oficialismo.

Pero además de Verbitsky también trascendió que fue vacunada la familia del líder de los camioneros, Hugo Moyano.