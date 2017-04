Cayó Potocar y no quiso hablar

El suspendido jefe de la Policía de la Ciudad, José Pedro Potocar, se negó a declarar este martes ante el

juez de instrucción Ricardo Farías y seguirá detenido como acusado de ser “jefe” de una asociación ilícita destinada a recaudación ilegal en comercios a cambio de brindarles protección en los barrios porteños de Saavedra y Nuñez.

Tras presentar un escrito ante el juez, Potocar se negó a responder preguntas tras lo cual fue trasladado a dependencias de la Gendarmería Nacional.

Potocar fue detenido este martes en el Palacio de Tribunales en el marco de la causa por presunto pedido de coimas.

“No lidero ninguna organización criminal, si quedo detenido es solo por mi calidad de policía”, había manifestado Potocar minutos antes de acercarse hasta la sede del Poder Judicial.

Potocar se presentó acompañado de su abogado Christian Poletti, y quedó detenido en la causa por presunto pedido de coimas que lleva adelante el fiscal José María Campagnoli.

El fiscal acuso a Potocar de ser uno de los supuestos líderes de una asociación ilícita que exigía dinero a comerciantes de Núñez y Saavedra a cambio de una seguridad privilegiada.

“No tengo miedo, soy un hombre de la República. Si la Justicia dice que debo ir preso debemos respetar eso. Hay que apegarnos a derecho, ahí empezaremos a construir”, señaló Potocar en

declaraciones a la prensa poco antes de presentarse en tribunales.

“El fiscal se equivoca al pedir mi detención, pero si ese es su deseo para mortificarme lo acepto. Exijo que se respeten mis derechos como ciudadano, no como jefe policial”, añadió.

Potocar se quebró este lunes ante las cámaras de televisión al asegurar que es una “persona honorable” y se mostró dispuesto a “responder a todo lo que pidan” en la Justicia.

“¿Dónde me voy a fugar? Voy a quedarme acá para responder todo lo que me pidan. Pero no es justo. Instalaron en la sociedad que Potocar es corrupto, pero soy una persona honorable”, sostuvo Potocar en una entrevista que brindó a América 24, en su casa y junto a sus hijos.

El suspendido jefe dijo además, entre lágrimas, que las denuncias en su contra le dan “vergüenza”, ya que trabajó “todos estos meses por un sueño, por una Policía innovadora”, y que lo “prejuzgan” sin conocerlo.

“Lo que estoy viviendo no es propio de una República. Soy una persona honorable y hoy veo que soy un monstruo social. Si debo estar detenido voy a cumplir lo que diga la justicia, pero yo soy Potocar, me eligieron por trayectoria y hoy estoy despojado de todo”, insistió.

