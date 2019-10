Por incertidumbre política y temor a más cepo: Suben dólar a $61,32 y Riesgo País a 2.216pts

El dólar volvió a subir este martes a pesar de la persistente intervención del Banco Central para contener la suba del tipo de cambio en la recta final de la campaña electoral. También subió el Riesgo País y volvieron a caer las reservas. Todo ocurre a 5 dias de las elecciones presidenciales, lo que genera tensión en los mercados.

El billete finalizó a un promedio de $57,29 para la punta compradora y a $61,32 para la vendedora, con lo que saltó 33 centavos respectos del lunes.

En el Banco Nación operó a $60,75; mientras la cotización más elevada se dio en los mostradores del Banco Piano, a $62,40.

El dólar mayorista, por su parte, sumó 14 centavos hasta los $58,65.

El blue también fue ofrecido al alza en el circuito financiero informal porteño y se ubicó en $67,25.

El volumen negociado en el segmento de contado creció de manera marcada y llegó a US$ 603,379 millones.

El S&P Merval ganó 2,31%, impulsado por el buen rendimiento de empresas energéticas y financieras, en tanto que el riesgo país subió 4% hasta los 2.216 puntos básicos por la caída de los títulos de deuda nominados en moneda extranjera.

Por su parte, las reservas internacionales finalizaron en US$ 46.591 millones informó el Banco Central de la República Argentina (BCRA) en el Resumen diario de variables financieras.

De esta manera, el nivel cayó en US$ 294 millones respecto del cierre de ayer que se ubicó en US$ 46.885 millones.

Operadores evaluaron que la demanda del dólar tuvo una fuerte presencia desde el principio de la rueda, lo cual impulsó la intervención oficial para controlar los movimientos de la moneda norteamericana.

Destacaron que a ello se sumó una insuficiente oferta por parte del sector privado, por lo que el organismo que conduce Guido Sandleris concretó ventas en el segmento de contado y en los plazos cortos de futuros.

Gonzalo Chiarullo, de Mahout Capital, señaló que los mercados ya descontaron el resultado más probable de las próximas elecciones. «La demanda de divisas está llevando al contado con liquidación (CCL) arriba de los $79. Esperamos que esta tendencia alcista se mantenga hasta tanto no se aclare el panorama, ya no tanto en lo político, sino en lo económico, y eso es información que no aclara este domingo»

Y agregó que «todos estamos esperando un endurecimiento del cepo, lo que no hace más que allanarle el camino alcista a un CCL cada vez más demandado. Mientras tanto, acciones locales seguirán demandadas, al ser indispensables para la primera etapa del proceso del CCL, y ADRs seguirán ofertadas, etapa final para hacerse de los dólares».

Por su parte, Flavia Matsuda, coordinadora de Research de Invertir Online, resaltó que «notamos que algunos inversores, los más agresivos, aprovechando valores muy bajos de las acciones, se están posicionando en activos argentinos cuyos ingresos dependen fuertemente de exportaciones o ingresos dependientes del exterior».

En el segmento de renta fija, los bonos en dólares cayeron a lo largo de toda la curva, arrastrados por la incertidumbre electoral, mientras que los títulos en pesos continúan operando con tendencia negativa.