Ciccone: el fiscal pidió cinco años y medio para Amado Boudou

Lo acusa de haber realizado un “acuerdo ilegal” para la compra de Calcográfica. Ademés solicitó cinco años para Núñez Carmona y tres para Vandenbroele.

El fiscal de juicio Marcelo Colombo pidió hoy la pena de cinco años y medio de prisión para el ex vicepresidente Amado Boudou por la compra de la ex Ciccone Calcográfica y ahora siguen los alegatos de todas las defensas.

El pedido de Colombo abarcó además cinco años para el empresario José María Núñez Carmona, amigo de Boudou; cuatro para Nicolás Ciccone; tres para el abogado Alejandro Vandenbroele, el supuesto “testaferro” del ex vicepresidente; tres años y medio para el ex jefe de asesores de la AFIP Rafael Resnnick Brener; y dos años y seis meses para Guido Forcieri, ex jefe de Gabinete del Ministerio de Economía.