Por qué el ciclismo es el mejor transporte ecológico

Si sos de las personas interesadas en disfrutar de su pasión pero generando el mínimo impacto al medio ambiente seguramente también te guste leer alguna revista sobre el desarrollo sostenible o, por qué no, algún artículo. Muchas marcas están comenzando a fabricar bicicletas con materiales sostenibles, lo cual hace que este sea el modo de transporte más ecológico. Veamos algunas de las razones que le dan al ciclismo esta reputación.

Ahorrás dinero.

¿Esto es algo obvio no?, pero nunca está de más tenerlo presente. Si el auto se queda en casa y usás tu querida bici para ir de un lugar a otro, entonces vas a ahorrar mucho dinero en gasolina, o en el boleto del transporte público que utilices. Ahorrarás en combustible y ayudarás a evitar la contaminación y la emisión humo al aire, ayudando al mismo tiempo a que la ciudad sea mucho más limpia.

Bajo mantenimiento.

Las bicicletas necesitan mantenimiento frecuentemente, pero no tanto como los autos y las motos. Además, el costo del mantenimiento es mucho más bajo si lo comparamos con cualquier otro vehículo ya que los repuestos suelen ser económicos y al ser estructuras más simples, no tienen tantas partes que puedan romperse. Lo mismo ocurre con los costos de los accesorios, las bicicletas no necesitan muchos accesorios como sí podrían necesitar los automóviles.

Una forma más saludable de viajar al trabajo.

Ir en bicicleta al trabajo, además de ser una forma mucho más relajada que el transporte público o que lidiar con el tránsito y los embotellamientos, tiene beneficios asombrosos. La mayoría de las personas prefieren el auto o el bus para evitar el esfuerzo, pero pocos se ponen a pensar que encontrar un lugar para estacionar también requiere de mucho esfuerzo, lo mismo que no perder el colectivo o poder viajar en uno vacío; si bien esto no requiere tanto esfuerzo físico el estrés mental es mucho más grande. En cambio con la bicicleta te podrás desplazar rápidamente y estacionar casi en cualquier lugar.

En el caso de que tu lugar de trabajo quede demasiado lejos de tu casa, siempre vas a poder llevar tu bicicleta para viajes más cortos por la ciudad. Podrás conocer más ideas como estas en una revista sobre el desarrollo sostenible.

Solo usa una energía, la tuya.

Ahora combiná todos los beneficios que ya mencionamos y sumales la quema de calorías. Poder transportarte gracias a la energía que generas es un plus adicional que hará que pienses seriamente en el ciclismo como la mejor manera de viajar. Después de todo, ¿quién no quiere adelgazar?. Andar en bicicleta es definitivamente un hábito que querés tener si estás buscando un cambio que te lleve a un estilo de vida más ecológico.

Además, también podés buscar una bicicleta ecológica si querés comprometerte un poco más con el medio ambiente y ser consciente del mismo. Hay bicicletas que están hechas de bambú que te harán lucir muy bien y están especialmente pensadas y diseñadas para personas ecofriendly.