Colón superó por la mínima a Defensa y Justicia en el “Cementerio de los Elefantes”

Los “Sabaleros”, invictos desde la llegada del entrenador uruguayo Paolo Montero, vencieron 1 a 0 a los de Florencio Varela, con un tanto de Emanuel Olivera, en partido por la quinta fecha del torneo de Primera División.

Colón derrotó este domingo a Defensa y Justicia 1 a 0, con gol de Emanuel Olivera a los 9m. del primer tiempo, por la quinta fecha del Campeonato de Primera División, y se ubicó a dos puntos del líder Estudiantes.

El partido se jugó en el estadio Brigadier General Estanislao López de Santa Fe, con el arbitraje de Sergio Pezzotta.

Defensa terminó con nueve jugadores por la expulsión de Elías Gómez a los 41m. del primer tiempo y la salida por lesión de Pablo Becker a los 30m. del complemento cuando el entrenador Ariel Holan ya había realizado los tres cambios.

Antes del inicio se realizó un minuto de silencio en homenaje al fallecido Miguel Angel Gambier, ex jugador de Colón fallecido la semana pasada.

El local lastimó de entrada, con un anticipo de cabeza en el borde del área chica de Emanuel Olivera a los 9m. directo al gol.

Ya en desventaja Defensa fue algo mejor y llegó con peligro a los 15m. pero Jorge Broun le sacó una clara pelota de gol a Agustín Bouzat, que le pegó desde el área chica; y a los 23m. otra vez Broun salvó al local ante la demora en la definición de Andrés Ríos.

Colón reaccionó a los 31m. con un remate desde afuera de Nicolás Silva que salió cerca del palo derecho de Gabriel Arias, tres minutos después tuvo otra chance Defensa con un disparo de Tomás Pochettino apenas desviado y a los 43m. fue Juan Kaprof en que le erró al arco.

En el complemento insistió Defensa en busca de la igualdad y tuvo la más clara hasta entonces a los 6m. con un disparo de Pochettino en el palo y el propio volante tuvo un buen tiro libre a los 19m. pero el envío se fue muy alto.

Defensa tuvo el control de la pelota pero careció de peso ofensivo en los últimos metros, y con dos hombres menos a falta de 15 minutos para el final se le hizo muy complicado y no pudo torcer la historia.

= Síntesis =

Colón: Jorge Broun; Germán Conti, Emanuel Olivera y Guillermo Ortiz; Lucas Ceballos, Adrián Bastía, Gerónimo Poblete, Pablo Ledesma e Iván Torres; Nicolás Silva e Ismael Blanco. DT: Paolo Montero.

Defensa y Justicia: Gabriel Arias; Hugo Silva, Luis Jerez Silva, Alexander Barboza y Elías Gómez; Jonás Gutiérrez, Mariano Bareiro y Tomás Pochettino; Andrés Ríos, Juan Cruz Kaprof y Agustín Bouzat. Dt: Ariel Holan.

Gol en el primer tiempo: 9m. Olivera (C).

Cambios en el segundo tiempo: 7m. Pablo Becker por Kaprof (D), 13m. Fidencio Oviedo por Bastía (C), 21m. Fernando Elizari por Silva (D), 24m. Nicolás Stefanelli por Ríos (D), 34m. Christian Bernardi por Silva (C) y 50m. Diego Lagos por Ledesma (C).

Incidencias en el primer tiempo: 30m. Becker (D) dejó el campo de juego por lesión y 41m. Gómez (D) fue expulsado por doble amonestación.

Amonestados: Ortiz, Conti (C), Gómez, Jérez Silva, Arias (D).

Árbitro: Sergio Pezzotta.

Estadio: Colón de Santa Fe.

