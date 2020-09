Paso a paso, cómo fue el escándalo del diputado Ameri

Así ocurrieron los hechos que desembocaron en la renuncia del diputado Juan Emilio Ameri.

La polémica comenzó pasadas las 18:00, cuando el presidente de la Cámara baja, Sergio Massa, anunció ante los legisladores que se cumpliría con el artículo 188 del reglamento para suspender inmediatamente al legislador del Frente de Todos.

Media hora antes, Massa había advertido lo ocurrido en la sesión virtual y las repercusiones que estaba teniendo en las redes sociales.

Poco antes de la medianoche, Massa y el jefe del bloque del Frente de Todos, Máximo Kirchner, se comunicaron por teléfono en altavoz con Ameri y le reclamaron la renuncia.

El estrategia pasó por evitar la prolongación de la polémica que hubiera significado que la próxima semana una comisión de legisladores juzgara sus acciones y pensara una sanción, que seguramente hubiera sido la expulsión.

La carta de renuncia del salteño le llegó por mail a Massa pasadas las 0:30, y luego de las 3:00 el cuerpo lo aceptó: Ameri dejó de ser diputado en un proceso que duró ocho horas.

Su banca será ocupada ahora por la antropóloga Alcira Figueroa, representante de la Comisión de Familiares Detenidos-Desaparecidos de Orán, localidad de donde es oriunda, e integrante del INTA, además de defensora de la ley de aborto legal.

«Ante el hecho de publico conocimiento, me dirijo a usted para pedir disculpas por mi conducta durante la sesión remota del 24 de septiembre del corriente. No fue de ningún modo mi intención faltar el respeto a esta Honorable Cámara, a mis pares diputados y diputadas, ni al pueblo salteño que me votó», escribió Ameri en la misiva que envió a Massa.

Y agregó: «Consciente de la responsabilidad que mi cargo representa, pongo a disposición mi renuncia como diputado nacional, y seguiré trabajando por mi querida provincia de Salta y para que Argentina se ponga de pie».

De todos modos, la comisión que analizará la conducta de Ameri se conformará para evaluar los hechos y emitir un dictamen -tienen 60 días- que tiene como propósito sentar un antecedente y formalizar una medida ejemplar y política ante estos hechos que lesionaron la imagen del Congreso de la Nación.