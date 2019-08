Comodoro Py, entre fantasmas, rumores y verdades

Miro desde afuera este edificio con tantas oficinas y pasillos, que han permitido generar multitud de rumores sobre verdades reveladas y nunca comprobadas, como las que nos hablan de los «operadores» del Poder Ejecutivo entre los magistrados y otras que nos cuentan del fenomenal manejo de los «tiempos» por parte de los Jueces Federales en esta casa, que le han permitido sobrevivir a tantos cambios institucionales.

Es toda una «paradoja» que estos temas y algunos mas, nunca pudieron ser probados ante un juez.

A pesar de tener todo esto en cuenta, les comentaré los últimos rumores que me contaron, casi como parte de una mitología, en los últimos días caminando los pasillos de este lugar tan especial.

Cuando ingresé a Comodoro Py encontré algunas caras que no veía desde hace muchos años. Uno de ellos con una memoria increible, me preguntó: Te acordás quien era el operador del gobierno nacional al comienzo del mandato de Néstor Kirchner, aqui en Comodoro Py ?…realmente no lo recordaba.

El Dr. Alberto Fernández, me aseguró mi interlocutor y agregó: «quien luego para poder ejercer mejor la jefatura de gabinete, designó a otro Fernández en esa tarea».

Si Fernández finalmente gana en las generales de octubre, nos preguntamos:

¿Quién ejercerá esa tarea en reemplazo del »Tano» Angelici y algunos asesores presidenciales ?

Me hablaron también de las causas que seguirían, las que se demorarían y las que, como la causa del Correo con el Juez Lijo, podría acelerarse.

Me recordaron que a Lijo lo propuso para magistrado el presidente Néstor Kirchner, cuando Alberto era Jefe de Gabinete…También me contaron algunos chismes del Consejo de la Magistratura.

Finalmente un fantasma me confesó que el domingo a la noche espió a un integrante de la Corte Suprema, estaba festejando, me aseguró. Como si hablara de algo sin importancia, agregó: «Lorenzetti tiene una buena relación con Fernández y acá piensan que si en octubre se repite el resultado del domingo, el próximo titular de La Corte sería el hombre de Rafaela».

Por Carlos Mariscal, periodista parlamentario.