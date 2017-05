Comunicado del Interbloque de Diputados de Cambiemos por el Caso Cartasegna

A continuación reproducimos el comunicado:

Desde el Interbloque de Diputados Nacionales de Cambiemos manifestamos nuestro más enérgico repudio contra las agresiones y amenazas que recibió el fiscal platense Fernando Cartasegna, titular de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 4 Delitos conexos con Trata de Personas y Pedofilia, quien investiga a las mafias policiales en la provincia de Buenos Aires.

“Quien amenaza a un fiscal amenaza a toda la República”, sostuvieron los diputados de la bancada oficialista que preside Mario Negri (UCR – Córdoba). “Desde nuestro rol de diputados de Cambiemos nos solidarizamos con el fiscal Cartasegna y ratificamos el compromiso del Gobierno nacional y provincial de luchar contra todas las mafias”, agregaron los legisladores nacionales.

Ayer, Cartasegna fue maniatado en su despacho en plena jornada laboral y en su oficina los agresores escribieron la palabra “Nisman”. El fiscal había sido agredido el sábado pasado cuando tres personas, vestidas con uniformes policiales, lo atacaron y golpearon.

“Estas maniobras violentas e intimidatorias constituyen prácticas autoritarias y antidemocráticas que los argentinos elegimos dejar atrás en las últimas elecciones. En una Argentina que eligió cambiar no hay espacio para el accionar mafioso. Nuestro país no puede tolerar que otro fiscal aparezca muerto. No es casual que los mensajes de amedrentamiento que recibió Cartasegna hayan contenido la palabra Nisman”, remarcaron los miembros del Interbloque Cambiemos.