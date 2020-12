Histórico: el Senado sancionó la legalización del aborto

Guadalupe Tagliaferri (Juntos por el Cambio-Ciudad Autónoma de Buenos Aires). A favor. «La interrupción voluntaria del embarazo no pertenece a ningún proyecto político, sino que es una única bandera de todas las mujeres», remarcó.

Sergio Leavy (Frente de Todos-Salta). A favor. «Personalmente me opongo y odio el aborto pero no se trata de una situación de mi creencia sino de una situación que le compete a muchas mujeres», remarcó.

Lucila Crexell (Movimiento Popular Neuquino-Neuquén). A favor: «No cambié mi manera de pensar sobre el aborto. Cambié el enfoque. No es feminismo o religión. El aborto clandestino es una figura silenciosa que escribe páginas muy tristes”, señaló.

Stella Maris Olalla (Juntos por el Cambio-Entre Ríos). A favor. «Mantener la prohibición no eliminará el tema clandestino que existe. Si se rechaza el aborto no habrá mejora en el sistema de salud», advirtió.

Laura Rodríguez Machado (Juntos por el Cambio-Córdoba). A favor. «Una ley no obliga a abortar. No hay duda que actualmente existen los abortos en la Argentina, por cientos o por miles. La clandestinidad no ayuda a saber cuántos. Este debate se empezó a generar durante la presidencia de Mauricio Macri«, afirmó.