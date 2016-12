Con los ‘tapones de punta’: El Gobierno salió a cruzar la media sanción opositora de ganancias

El jefe de Gabinete Marcos Peña sostuvo que es un proyecto “mentiroso e irresponsable” el que obtuvo sanción en Diputados sobre la reforma del Impuesto a las Ganancias, y se mostró confiado en que en el Senado “prime una actitud más responsable”.

En un reportaje al portal a Infobae, Peña manifestó que el proyecto consensuado entre el bloque del Frente para la Victoria y el massismo junto a otros espacios de la oposición es “mentiroso e irresponsable. Ayer pudimos ver en el Congreso a todos los funcionarios que estaban en el gobierno de Cristina, juntándose para llevar adelante una especie de especulación cortita donde toman de tonta a la gente con un recurso de retórica haciéndoles querer creer que trabajan para ellos”.

“Nosotros hemos mejorado muchísimo la situación de los trabajadores elevando el mínimo no imponible, lo que representó unos 50 mil millones de pesos este año y luego, con un proyecto responsable (como el que impulsó el oficialismo ayer), en un segundo esfuerzo fiscal intentábamos corregir las escalas y vamos en esa dirección de cumplir con lo prometido, que es un impuesto más justo”, añadió.

El funcionario remarcó que eso se logra “en un camino gradual de mejora de la situación económica” pese al “contexto de situación desastrosa, quebrada, que nos dejaron los que ayer se sacaron la foto”.

En particular Peña resaltó que le sorprendió la actitud del líder del Frente Renovador (FR), Sergio Massa, quien “se había comprometido a no perjudicar el costo fiscal al igual que muchos gobernadores que a veces están preocupados porque no llegan a fin de mes con los déficit de las provincias que tienen, y que ayer acompañaron la votación que tiene un enorme perjuicio al fisco”.

Por su parte, el ministro de Hacienda y Finanzas Alfonso Prat Gay expresó sus dudas en cuanto al apoyo de la Cámara alta a la iniciativa debido a la situación de algunas provincias que este año requirieron del apoyo financiero del Estado Nacional.

“Si a esas provincias -dijo Alfonso Prat Gay- Massa pretende sacarles 35.000 millones de pesos más, no creo que vaya a tener el apoyo de los senadores“, en referencia al proyecto de Ganancias de la oposición aprobado este martes en la Cámara de Diputados, entre otros por el bloque del Frente Renovador que lidera Sergio Massa.

En declaraciones a radio La Red, Prat Gay agregó que en el oficialismo “teníamos un acuerdo con las provincias de que éste -30.000 millones de pesos- era el límite al que podíamos llegar”, en referencia al costo fiscal del proyecto de modificación del impuesto a las Ganancias que presentó el oficialismo, y que no obtuvo los votos necesarios para imponerse en el recinto.

Prat Gay consideró además que el proyecto de la oposición es “oscuro” y que la actitud de los partidos políticos que lo apoyaron fue “oportunista”, e insistió en que no se asegura cómo cubrir el costo fiscal de 70.000 pesos que, a su entender, genera el proyecto aprobado anoche en Diputados.

Remarcó Prat Gay que “entre el mínimo no imponible que dispusimos hace un año y nuestro proyecto le estamos devolviendo a las argentinos de clase media alta el equivalente a 100 mil millones de pesos, a lo largo de cuatro años”.

Precisó al respecto que el monto es el equivalente a “dos veces el gasto anual en Vialidad y dos años de Asignación Universal por Hijo. Es una rebaja muy fuerte, lo que pasa es que lo hacemos en un marco de responsabilidad”.