Con un Alberto radicalizado en el Congreso comenzó la carrera electoral

En medio de la crisis política que atraviesa el Gobierno por el “vacunas vip”, la economía que no repunta, la pandemia que continúa y las críticas de la oposición, quedó inaugurado un nuevo año legislativo.

Con un discurso electoralista y por primera vez en medio de una pandemia, el presidente Alberto Fernández, ante la Asamblea Legislativa, inauguró un nuevo período de sesiones ordinarias del Congreso de la Nación.

Mediante un clima atípico por la poca concurrencia en el recinto de la Cámara de Diputados debido a razones sanitarias, el mandatario no dudó en apelar a la polarización y jugarlo como su capital político, en medio de la crisis por las “vacunas vip” y la salida del Gobierno del Ministro de Salud, Ginés González García, un hombre del riñón de Alberto, un hombre de confianza que terminó envuelto en un escándalo y su renuncia fue la única alternativa.

Durante casi dos horas y al estilo “cristinista”, el Jefe de Estado apuntó contra el Poder Judicial, los medios de comunicación y su principal rival político, Juntos por el Cambio.

Parece ser que el tono moderado y conciliador, como se vio al principio de su gestión e inicio de la pandemia quedó atrás y decidió ir por su núcleo duro para demostrar convicción y fortaleza y afrontar un año electoral, en medio de situaciones desfavorables tanto a nivel político como económico.

El mandatario anunció una serie de proyectos que enviará al Congreso de la Nación durante el 2021 para recobrar la confianza de los argentinos, sumar aliados y reactivar la producción. La crisis de las vacunas significó el inicio de un quiebre y desestabilización política al interior de la coalición de Gobierno que necesitó, no sólo de medidas rápidas, sino también de mostrar liderazgo y manejar la crisis tomando el timón del barco.

Lo necesario se vuelve urgente en épocas electorales y parece que el Presidente juega a contrarreloj.

Su discurso mostró hacia dónde irá su camino: primera parada, la Justicia, una reforma (Ministerio Público Fiscal) que quedó trabada en la Cámara baja y será su presidente, Sergio Massa, quien deberá ponerla en marcha. Asimismo, el Consejo de la Magistratura, un juego de ajedrez y un dolor de cabeza para el Gobierno que intenta coordinar y negociar minuto a minuto y por último, la Corte Suprema de Justicia, un rival muy duro que tiene en vilo a más de uno. El lawfare más presente que nunca.

Segunda parada: la reconstrucción económica, luego del huracán Covid-19 que sigue azotando, fue uno de los puntos centrales en su discurso. Es por ello que mandará proyectos como la modificación del Impuesto a las Ganancias y la desdolarización de las tarifas de los servicios públicos, como señales a la sociedad en medio de la suba de la inflación y salarios estancados durante 2020. Además, intentará transformar en ley el proyecto de Hidrocarburos, necesario para muchas provincias y gobernadores (sus principales aliados), que fue sancionado en el Senado.

Y la industrialización del cannabis medicinal, una deuda pendiente que muchos esperan y será crucial en el tema salud pública.

Tercera parada: la oposición, sí, no podía faltar. Alberto encendió todas las alarmas en Juntos por el Cambio cuando adelantó que se conformará una querella para investigar la deuda con el FMI durante el gobierno de Mauricio Macri. Un golpe fuerte y que dejó a más de uno dando vueltas en el aire.

Con claros y contundentes mensajes de un Alberto radicalizado se inició un nuevo año legislativo, no uno cualquiera, no uno más, sino uno que marcará la definición política y electoral del oficialismo. El escenario aún no es visible pero el camino que tomará el Frente de Todos de cara a octubre ya fue develado. Ahora resta saber cuál será la estrategia de la oposición y cuándo mostrará sus cartas.

Por: Carolina Dávila @carodavila29