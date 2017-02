Confirman que el campeonato se reanudará el 3 de marzo

El Campeonato de Primera División se reanudará finalmente el 3 de marzo, tal como fue estipulado hace dos semanas, según confirmaron a la prensa el vicepresidente de Rosario Central, Ricardo Carloni; y el titular de Lanús, Nicolás Russo, en la sede de la AFA.

“Esto es como una separación y no suma decir si el Gobierno cumplió o no. Vamos a cobrar 350 millones de pesos, pero no los 180 restantes”, indicó Russo, con resignación, a su salida del edificio de AFA en la calle Viamonte.

“El fútbol se va a reanudar el 3 de marzo. No estamos muy contentos con cosas que sucedieron hoy porque la dirigencia cumplió en todo, pero se va a cobrar una parte”, apuntó el presidente de Lanús.

Los clubes finalmente cobrarán los 350 millones de pesos correspondientes a la rescisión del contrato con el programa Fútbol Para Todos, pero no embolsarán 140 millones de Radio Televisión Argentina (RTA) por las transmisiones en los canales abiertos Telefe y Canal 13 y tampoco otros 40 millones aportados por un sponsor (Axion), debido a que esos montos quedarán en la AFA.

“Los malos de la película somos los dirigentes y otros no han cumplido. Intentaremos cobrar esos 180 millones en el ámbito privado porque los clubes necesitan ese dinero”, apuntó Russo.

En ese sentido, el vicepresidente de la Comisión Normalizadora, Javier Medín, se ocupará para que a partir del viernes 24 de febrero, día elegido para la realización de una asamblea, los clubes tengan los cheques diferidos para el 3 de marzo.

Russo señaló que el programa Fútbol Para Todos, implementado el 11 de agosto de 2009 con la participación activa del Estado, fue “bueno” para el fútbol argentino aunque no se cumplió “con los incrementos de esos contratos”.

El dirigente de Lanús manifestó que hicieron “lo correcto” con la rescisión del aquel vínculo y el inicio de otro con una empresa privada que no saldrá de ESPN, MediaPro y Fox/Turner, que ayer presentaron ofertas para quedarse con los derechos de transmisión del fútbol argentino.

“El Estado decidió terminar, nosotros también queríamos salir, quizás no en los términos ideales, pero si las cosas salen bien se cobrará un contrato más elevado; tenemos que hacer bien las gestiones”, indicó Russo.

Asimismo, confirmó que a partir de mañana habrá una comisión interna, con el empresario y vice de San Lorenzo, Marcelo Tinelli; y una comisión económica, con el vicepresidente primero de River Plate, Jorge Brito, para analizar las propuestas y ofertas de las empresas privadas.

Por otra parte, el presidente de Lanús indicó que los representantes de los clubes de primera división, en la reunión efectuada en la sede porteña de AFA, no se pusieron de acuerdo por la habilitación de un tercer cupo, por lo que los equipos solo podrán incorporar a dos jugadores para el torneo local.

Russo mencionó que desde entonces hasta el 2020 habrá cuatro descensos y dos ascensos para que la primera división del fútbol argentino reduzca de 30 a 22 los equipos participantes.

Por último, el dirigente ‘granate’ apuntó que irán “paso a paso” en cuanto a la aceptación de un nuevo contrato para la transmisión de los partidos, la aprobación del estatuto de AFA, la conformación de la superliga y las elecciones del 3 de abril, que no sufrirá modificación en la fecha de realización por compromisos con la Inspección General de Justicia (IGJ) y el Comité de Ética de FIFA.

El Campeonato de Primera División, que tiene como líder a Boca Juniors, se reanudará el viernes 3 de marzo con la realización de la fecha 15. La última jornada fue el lunes 19 de diciembre de 2016 con los partidos entre Quilmes 1-Temperley 0 y Tigre 0-Atlético Tucumán 0.

