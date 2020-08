Congreso: empleados acusan a Bullrich-Lousteau de querer bajarles el sueldo por ley

La Comisión Legislativa de la Agrupación 19 de MAYO “Dignidad Legislativa”, que representa a trabajadores del Congreso de la Nación, repudió este lunes el proyecto de ley firmado -entre otros- por los senadores de Cambiemos Esteban Bullrich, Martín Lousteau y Gladys González, que propone la reducción de salario de los trabajadores del sector público nacional.

Según el comunicado de la Comisión Legislativa de la Agrupación 19 de MAYO “Dignidad Legislativa” enviado a la redacción de 4SEMANAS.COM, sus integrantes ponen de «manifiesto nuestro más enérgico repudio al Proyecto de Ley N° de Exp. 495/20».

Según esa iniciativa, se «propone la reducción de salario de los trabajadores del sector público nacional».

«Dicho proyecto de ley constituye una deliberada transgresión y desconsideración al sentido de toda normativa impartida en el contexto de la pandemia COVID- 19. Al Sr. Senador Lic. Esteban Jose Bullrich no lo vimos preocupado por los ‘pagos millonarios por obras que no tuvieron avances’ en la Cámara alta por la gestión de la ex vicepresidenta Gabriela Michetti y su ex Secretario Administrtivo Helio Rebot», agrega el comunicado.



«Además de los cuestionados manejos de la obra social DAS y si se hubiesen controlado como corresponde se hubiese ahorrado mucho dinero», concluyó el comunicado firmado por la Agrupación 19 de MAYO “Dignidad Legislativa” Comisión Directiva.

A continuación reproducimos el proyecto de ley cuestionado por los trabajadores legislativos: