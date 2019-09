Continúa el juicio contra Cristina Kirchner por la obra pública

El ex jefe de Vialidad Nacional en la provincia de Santa Cruz, Héctor Garro, defendió su inocencia en el comienzo de las indagatorias a los 13 acusados en el juicio en el que se investiga la presunta adjudicación de licitaciones viales al empresario Lázaro Báez, a las cuales no asistió la ex presidenta Cristina Kirchner, también procesada.

“Es falso totalmente que yo haya adjudicado 52 obras a las empresas de Báez. Fui presidente de octubre de 2005 a marzo de 2006, cinco meses, por lo que nunca pude haber participado de ninguna adjudicación”, sostuvo Garro en su breve indagatoria.

En su indagatoria, Garro detalló todas las obras que se concedieron cuando habían pasado entre dos y cinco años desde que dejó el cargo.

El turno de Cristina llegará por último, después de las elecciones nacionales del 27 de octubre próximo. Luego de la ronda de indagatorias, el Tribunal empezará a escuchar los primeros testigos, el cronograma del juicio podría extenderse hasta fines de 2020 cuando los jueces estén en condiciones de leer el veredicto.

Durante la última audiencia, los jueces Jorge Gorini, Andrés Basso y Rodrigo Giménez Uriburu rechazaron casi todos los planteos de nulidad y de postergación de juicio que habían presentado las defensas. Entre los 13 acusados que tiene la causa deberán prestar declaración indagatoria el exministro de Planificación, Julio De Vido; el exsecretario de Obras Públicas, José López y el empresario Lázaro Báez a quien habrían beneficiado con el otorgamiento de las licitaciones.

El juicio comenzó el 21 de mayo pasado, entre varias jornadas con 51 cuestiones preliminares que buscaban anularlo o suspenderlo. Todos procesados por posible asociación ilícita y defraudación a la administración pública a raíz del presunto direccionamiento del 80% de la obra pública nacional en Santa Cruz a favor de empresas del grupo Báez por medio de un supuesto pago de sobreprecios e incumplimientos.

Raúl Daruich, Mauricio Collareda, Juan Carlos Villafañe, Raúl Pavesi, José Santibañez y Abel Fatala, también son juzgados dentro de la causa. Este es el primer juicio que afronta Cristina Kirchner que a su vez será procesada en los casos Hotesur y Los Sauces, los Cuadernos de las Coimas, venta de dólar futuro cerca del final de su gobierno y por la firma del Memorándum de Entendimiento con Irán por el atentado a la AMIA.