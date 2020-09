Relatos Verdaderos: una trayectoria y una guía para reconstruir las Pymes

El ex titular de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), Osvaldo Cornide, representa en el imaginario argentino, como ningún otro, a las pymes y su fuerte presencia en entramado productivo nacional. Desde sus comienzos fue una voz creciente, que señaló y defendió el potencial de la pymes como actor fundamental en el desarrollo del país.

Junto con el relato biográfico, Cornide revela que tiene recuerdos pero también tiene proyectos. Su compromiso con lo nacional lo lleva en esta hora tan difícil, que combina la herencia que deja el macrismo con la pandemia, a proponer líneas de acción concretas para el sector mas golpeado por ese cóctel letal.

La propuesta de Cornide plantea un diagnóstico que impone superar divisiones y recetas que han fracasado en el pasado, y apunta a un plan de reconstrucción que ponga a las pymes al tope de la agenda de política económica.

Cornide presentó su libro “Relatos Verdaderos”, donde narra sus inicios en la militancia junto al ex presidente Arturo Frondizi y el principal animador de la corriente de pensamiento desarrollista en Argentina Rogelio Frigerio, trayectoria que lo llevó a convertirse en el máximo referente nacional del gremialismo empresario pyme.

Cornide convirtío a CAME en un jugador fundamental dentro del ecosistema político económico de la Argentina llevándolo a ser la máxima entidad gremial empresaria pyme. De funcionar en oficinas que contaban con 100 metros cuadrados y 3 empleados, con la conducción de Cornide, pasó a su actual e imponente edificio de 4500 metros cuadrados y que cuenta con 140 empleados.

Cornide tomó una obra social al borde de la desaparición como OSDEPYM, que contaba con menos de 2000 afiliados, y casi sin sede, para llevarla a los cien mil afiliados, más de 400 empleados e instalaciones de 4000 metros cuadrados, y pasar a ser una de las obras sociales más importantes del país.

En el libro queda reflejado el liderazgo que Osvaldo Cornide sigue ejerciendo en el universo pyme, hoy huérfano de figuras convocantes, con iniciativa y fuerza para transformar la realidad. Cornide relata como ideó y construyó el INACAP, el Instituto de Capacitación para los dirigentes, lo que habla de una mirada estratégica hoy ausente en el gremialismo empresario.

Las Pymes primero

Cornide relata en primera persona su relación con los sectores productivos a lo largo de las últimas décadas, su defensa del mercado interno, del trabajo argentino y sus vínculos cercanos con los papas Juan Pablo II y Francisco.

En el marco del recorrido personal, el libro atestigua los avatares en el desarrollo económico y político de la Argentina, donde Cornide supo plantarse ante Martínez de Hoz, Cavallo y Macri, quienes fueron los que desplegaron políticas devastadoras para las pymes en Argentina.

Desde la cárcel que le impuso el gobierno militar a la persecución y destitución que impulsó el macrismo, que no contento con su defensa de las pymes, exigió su salida de CAME, Cornide retrata una forma de hacer política gremial empresaria, donde la aprobación y el acompañamiento a las políticas de un gobierno, tienen un claro límite, que es salvaguardar los intereses de las pymes. Incluso narra su relación personal de amistad con Menem, la cuál no le impidió realizar un acto masivo en el Luna Park para repudiar las políticas antipyme de Cavallo.

El libro marca con especial enfasis la salida intempestiva de la presidencia de CAME, que instrumentó Mauricio Macri. La salida no determinó ni mucho menos el fin de la militancia, sino que desde el llano, Cornide redobló la apuesta y denunció que el macrismo, con la apertura indiscriminada de las importaciones, las tarifas impagables, los impuestos crecientes, la caída brutal del poder adquisitivo del salario y por ende del consumo, las tasas insanas producto de una economía que privilegiaba la especulación financiera y una inflación desbocada, estaba destruyendo como ningún otro gobierno a las pymes, ante el silencio stampa de liderazgo gremial empresario que le respondía a Macri.

El libro “Relatos Verdaderos refleja la lucha por sostener la industria nacional, la pequeña y mediana empresa, y la vocación de Cornide por participar de la reconstrucción después del macrismo y la pandemia. Si hay algo que dejá en claro Osvaldo Cornide en el final de su libro es su convicción de seguir luchando por sus ideas.