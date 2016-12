Corrientes: menores abusados por el exPadre Reimer serían estudiantes del “Seminario San José”

Según informó el portal Urgente Santo Tomé de fuentes reservadas los menores abusados por el ex Sacerdote Fabián Reimer, que ha sido expulsado por el Vaticano en las últimas horas, serían ex estudiantes del Seminario Diocesano San José, que una vez instalados allí, se dieron varios hechos protagonizados por el ex párroco Reimer, por ahora la familias de ambos menores no se deciden a radicar la denuncia en Sede Judicial, tampoco no hay Fiscal que actúe de oficio.

Por otra parte, un ex aspirante a monaguillo de la Catedral, que ahora ya es mayor de edad relató a varios de sus amigos que alrededor del año 2008-2009, Reimer le ofrecía dinero para mantener relaciones sexuales con el mismo, y que muchas veces lo practicaba en su vehículo particular, también cuenta que era una práctica habitual de Reimer, que realizaba reiteradas propuestas de este calibre a ex estudiantes de catecismo y a monaguillo. Todo pudiera ser sujeto de investigacion en la justicia ordinaria, pero sin embargo es una luz que nunca ilumina, y por ahora Fabian Reimer camina por las calles como cualquier ciudadano.

Comunicado de la Iglesia

A los fieles cristianos de la Diócesis de Santo Tomé y a la Comunidad en General:

En el mes de noviembre del año 2010, se recibieron en la Sede de este obispado, de manos de monseñor Hugo Norberto Santiago denuncias graves contra el presbítero Fabián Omar Reimer, sobre comportamientos y delitos relacionados con el abuso de menores, razón por la cual la Congregación para la Doctrina de la Fe, siguiendo las normas canónicas vigentes, ordeno la realización de un proceso contra el sacerdote.

El ex obispo, monseñor Hugo Norberto Santiago, impuso al presbítero la suspensión del ejercicio del ministerio, como medida cautelar.

Luego de un largo proceso, la Santa Sede el 14 de noviembre de 2016, ha confirmado la dimisión (pérdida del estado clerical), del presbítero Fabián Omar Reimer, como firme y definitiva y a consecuencia de ello, el mismo ha quedado privado de todo ejercicio del ministerio sacerdotal y de los derechos y deberes que como clérigo poseía.

La Iglesia que peregrina en la diócesis de Santo Tomé expresa su dolor y cercanía con las víctimas y sus familias, les pedimos perdón por el sufrimiento padecido, al mismo tiempo que ratificamos nuestra voluntad de vigilancia y purificación, para que otros hechos de naturaleza semejante, nunca más vuelvan a repetirse en el seno de la comunidad eclesial.

Monseñor Héctor de Jesús Aguirre, administrador diocesano, junto con el presbiterio de la diócesis renuevan su deseo de seguir comprometidos en el anuncio del Reino de Dios y su Justicia.