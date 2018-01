“Coyote” Villagra abandonó el Dakar por problemas mecánicos

Además el piloto cordobés se desligó de una denuncia hecha por el equipo ruso Kamaz, del líder Eduard Nikolaev, por una supuesta recarga de combustible en un lugar no habilitado.

El argentino Federico Villagra, del equipo Iveco, abandonó este viernes la competencia de Rally Dakar en la categoría de camiones por un problema mecánico en la caja de cambios, durante la 13ra y penúltima etapa de Córdoba, una de las más largas de la competencia, con 929 kilómetros.

“Venía muy bien, lo había pasado al Kamaz (NdR: del ruso Eduard Nikolaev, actual líder) y de golpe tuve un problema en la caja”, detalló tras el abandono, cuando se encontraba momentáneamente como puntero.

“Se me quedó trabada. Paramos y no lo pudimos reparar. Fuimos a poca velocidad, porque había quedado en baja, y no lo pudimos arreglar. Había que hacer 200 kilómetros y no había posibilidad”, explicó en una nota con Cadena 3.

El equipo ruso Kamaz, por su parte, había presentado una denuncia contra el camión Iveco Powerstar que conduce “El Coyote” por la recarga de combustible en un lugar no permitido.

Sobre esta situación, el argentino se desligó y dijo que no estaba en ese momento, sino que fue una decisión de la asistencia de su equipo, y marcó que ellos no conocían que no se podía, pero que iban a apelar si se efectivizaba la denuncia.

“Le iban a poner combustible porque estaban convencidos que podían. El de Kamaz les dice que estaba prohibido, y ahí lo sacan y no le terminaron poniendo. Muchas veces podés cargar en las asistencias; en este caso, no se podía. Yo paré donde estaban todos los camiones”, afirmó.

En ese sentido, explicó que “si hubo un error, fue del equipo, que iba a apelar” y reveló que en todos los tramos tenía un auto del camión ruso que lo seguía filmándolo.

“Es una lástima que no pude llegar a Córdoba, pero me voy contento, porque se peleó hasta el último, de forma profesional. Habíamos pasado al Kamaz, pero se rompió todo junto en el camión”, cerró.