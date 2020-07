Senado: crearon la Bicameral del Defensor de los Niños e invitarán a Graham

La senadora Beatriz Mirkin fue electa presidenta de la misma. Instó a trabajar en el derecho a la identidad a nivel federal y resaltó la importancia de cursar una invitación tanto a la Defensora de Niños, Niñas y Adolescentes como al Secretario de Niñez, Adolescencia y Familia, Marisa Graham, como viene reclamando la oposición.

Esta mañana se designaron las autoridades de la Bicameral del Defensor de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, constituyéndose la misma con la senadora por Tucumán Beatriz Mirkin (FdT) como presidenta y la diputada por la Ciudad de Buenos Aires Carla Carrizo (UCR) como vicepresidenta. El cargo de secretaria quedó pendiente para una próxima reunión.

«Los niños y niñas de nuestra Patria merecen tener cada vez más derechos», afirmó Mirkin al comenzar la reunión «y siempre me preocuparon, desde que me tocó estar en la función pública, algunos derechos especialmente el tema del derecho a la identidad», agregó. En ese sentido, resumió que «son miles de niños y niñas en todo el país, y jóvenes y adultos mayores también, que no tienen identidad» y enfatizó que «ese es un tema que nosotros tenemos que pensar cómo trabajar rápidamente con los ejecutivos provinciales».

También señaló «otros temas que son graves para el tema de la niñez» como «el tema del probiótico que le genera defensa a los niños”. “Cuestiones que tienen que ver con la ciencia, la niñez, el hambre: cuestiones que uno ve que están siendo problemas serios para el futuro que se viene», detalló. Por último, manifestó que «para la próxima reunión voy a hacer el esfuerzo para que estén presentes la Defensora con su equipo y el Secretario de Niñez».