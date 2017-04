Crisis en Santa Cruz: Alicia K pidió audiencia con Macri

La gobernadora impulsaría la derogación de la Ley de Lemas a cambio de ayuda financiera para la provincia, sumergida en severos problemas económicos.

La gobernadora de Santa Cruz, Alicia Kirchner, le pidió este viernes una audiencia al presidente Mauricio Macri en medio de la profunda crisis que atraviesa la provincia y le comunicó a la Casa Rosada que está “dispuesta” a avanzar en la derogación de la Ley de Lemas a cambio de asistencia financiera.

“He optado por pedirle una reunión al presidente Macri porque creo que es él el que debe escuchar lo que está pasando en la provincia. Los santacruceños somos parte de este país, somos parte de esta querida Argentina y no es que derivo los problemas, necesito el apoyo estructural. Con ese apoyo estructural, Santa Cruz sale adelante”, señaló la mandataria.

En declaraciones a la Televisión Pública, la hermana del expresidente Néstor Kirchner reconoció que los primeros seis meses de gobierno no se quería “endeudar”, porque no cree “que sea bueno el endeudamiento para nadie”, pero agregó: “Dado que uno de los caminos que me mostró el gobierno nacional es endeudarme para salir a flote y la provincia pueda lograr un equilibrio, he optado por ello porque realmente lo necesitamos”.

“Cuando vos tenés que llevar el pan y la comida a tu casa es muy difícil explicar los números. Yo te puedo decir que bajamos el gasto, que aumentamos la calidad institucional, te puedo decir muchas cosas, pero la comida diaria, comprar los útiles de los chicos para la escuela, son exigencias que tienen todos los santacruceños”, apuntó en medio del conflicto en la provincia por el atraso en el pago de salarios a empleados públicos.

Según supo NA de fuentes oficiales, la mandataria patagónica se comunicó con el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, y le expresó su “predisposición para avanzar en la derogación” de la Ley de Lemas, sistema electoral que permite a un candidato sumar votos a través de varias listas.

