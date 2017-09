Cristina dijo que se excluirá de las elecciones de 2019 si llega a ser un obstáculo para el PJ

En una entrevista realizada por Infobae, la expresidenta aseguró que si su presencia “impide la unidad y ganar” no dudará en abrirse. Además, opinó sobre la situación en Venezuela y dijo que, al igual que aquí, “no hay Estado de Derecho”.

La expresidenta Cristina Kirchner afirmó este jueves que si en las elecciones de 2019 su figura llega a ser un “obstáculo” para la unidad y la victoria del Partido Justicialista se excluirá de participar.

La expresidenta lo aseguró ante el periodista Luis Novaresio en Infobae

Al dejar abierta la posibilidad de participar en los comicios presidenciales de 2019, la exmandataria señaló: “Si en 2019 yo soy un obstáculo para las elecciones, no voy a ser ningún obstáculo”.

Consultada puntualmente sobre si se excluiría de la competencia para favorecer al partido, Cristina Kirchner respondió: “Si esto impide la unidad y ganar, no tengas dudas”.

Su posición sobre Venezuela

Cristina consideró que en la Argentina “no hay Estado de Derecho”, aunque aclaró que no está de acuerdo con catalogar al Gobierno de Mauricio Macri como una dictadura.

“Acá no hay Estado de Derecho. En Venezuela no hay. Acá tampoco. Tenemos hace 42 días un desaparecido y nadie ha dicho absolutamente nada, nadie se hace cargo de nada. Acá el Presidente sale por los medios diciendo que la procuradora tiene que renunciar. Sale diciendo que los jueces que no fallan como el quiere se tienen que ir. Secuestran el juramento de un senador de al oposición (en el Consejo de la Magistratura)”, argumentó.

La exmandataria reconoció que en Venezuela está cuestionado el “Estado de Derecho” a partir del “estado de división y de fractura” social que rige en ese país, pero homologó el cuadro que se vive en el país caribeño con la realidad de la Argentina gobernada por Cambiemos.

Qué dijo sobre los bolsos de José López

En otro tramo d ela entrevista, la expresidenta dijo que “odió” al exsecretario José López en medio del escándalo con los bolsos con dólares.

“Lo odié a José López en ese momento, como pocas veces he odiado en la vida”, sostuvo.

“Tuve una gran indignación y enojo. Después me vino una gran tristeza y angustia. Pensé en los miles y miles de pibes que nosotros habíamos incorporado a la política. Para mí fue brutal y terrible”, remarcó.

La expresidenta se refirió así al escándalo por la detención del exsecretario de Transporte de la Nación el 14 de junio de 2016, cuando fue descubierto arrojando bolsos hacia dentro del monasterio “Nuestra Señora de Fátima” en el partido de General Rodríguez, con 8.982.047 dólares, 153.610 euros y 59.114 pesos.

“Quisiera saber cuándo y quién le entregó ese dinero, porque me cuesta creer que todavía, frente a fajos de dinero termosellados y numerados, todavía la Justicia no haya podido determinar el hilo de quién se los dio y cuándo se lo dio.

Me resulta inaceptable que la Justicia no haya podido identificar quien le dio ese dinero a Lopez”, insistió.

En este camino, negó que supiera de irregularidades en el manejo de fondos públicos en el área y explicó: “¿Vos crees que yo podía saber que hacia cada funcionario? Es imposible. El que diga eso está mintiendo. Es imposible saber que hace cada funcionario”.

“Nunca le pregunté a De Vido si sabía lo de Lopez o no. Pienso que no lo sabia porque me lo hubiera dicho para advertirme del peligro. Yo estaba en El Calafate y quería patear todo”, apuntó.