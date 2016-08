Cristina Kirchner: “Es mucho peor que la gente no consuma que la inflación”

La expresidenta apuntó contra el actual Gobierno y le pidió al presidente Mauricio Macri que “cambie el rumbo” económico.

La expresidenta Cristina Kirchner trazó este miércoles un duro diagnóstico sobre la marcha de la economía, le pidió a Mauricio Macri que “cambie el rumbo” y advirtió que “es mucho peor que la gente no consuma que la inflación”.

“Creo que el gobierno tiene una ideología muy fuerte, mucho más fuerte de lo que nos decían a nosotros y creen que el modelo les puede funcionar con una desocupación de dos dígitos que discipline al mercado laboral y lo flexibilice. Sino es inentendible lo que están haciendo”, denunció la exmandataria.

En una extensa entrevista que concedió a Radio 10, Cristina Kirchner advirtió además que si el Gobierno de Macri “reafirma” estas políticas “es porque el efecto no es ´no deseado´ como dijeron sino que es precisamente el efecto buscado, porque si no cambiarían las políticas”.

“Ojalá adviertan que sus ideas no eran las mejores, que producen malos efectos en la sociedad, que no es la adecuada para la mayoría de la población. No estamos ante malos resultados sino ante los efectos esperados de una política anunciada. La parte sensata de la población espera que cambien las políticas”, insistió la exjefa de Estado.

