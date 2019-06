Cristina Kirchner volvió a pedir permiso a la justicia para viajar a Cuba en Julio

La ex presidenta Cristina Kirchner pidió permiso para viajar a Cuba a visitar a su hija Florencia del 2 al 10 de julio próximo ante el Tribunal que la juzga como supuesta jefa de asociación ilícita y delitos con la obra pública en Santa Cruz.

El planteo fue hecho a través de su abogado, Carlos Beraldi, quien aportó al Tribunal Oral Federal 2 copia de los pasajes e informó que se alojará en el mismo hotel en el que estuvo en su visita anterior a su hija, explicaron fuentes judiciales.

El Tribunal aún no resolvió si autoriza el viaje, que no coincidiría con las audiencias del juicio oral que hasta ahora se desarrolla los lunes en los tribunales federales de Retiro.

Los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso la habían autorizado a faltar a las audiencias si se superponían con su actividad parlamentaria como senadora nacional.

De hecho, el lunes último, la senadora y precandidata a vicepresidenta no concurrió al juicio en los tribunales federales de Retiro porque tuvo actividad parlamentaria en la Cámara alta.

Antes de decidir, el Tribunal pidió opinión al fiscal del juicio Diego Luciani.

Si no tiene actividad parlamentaria el próximo lunes 10, la ex presidenta deberá presentarse a una nueva audiencia del juicio que se le sigue junto a su ex ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, y al empresario Lázaro Báez por el direccionamiento de la obra pública en Santa Cruz en el kirchnerismo.

Cristina Kirchner viajó ya en dos ocasiones a ver a Florencia, quien tiene permiso del Tribunal Oral Federal 5, que la juzgará por la causa Los Sauces, para permanecer en Cuba bajo tratamiento médico por linfedema y estrés postraumático.