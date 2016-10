Cristina Show: No contestó preguntas, planteó la nulidad de la causa y se viene al acto

La expresidenta Cristina Fernández se presentó esta mañana para declarar ante el juez federal Julián Ercolini en la causa en la que se le atribuye haber orquestado un plan para adjudicar obra pública al detenido empresario Lázaro Báez. Sin embargo, cerca de las 13 terminó su comparecencia y se conoció que no contestó preguntas, hizo una declaración donde planteó la nulidad de la causa y reclamó una auditoría integral de obra públuca . Ahora se espera el acto para la militancia en los alrededores de Comodoro Py.

Cristina llegó este lunes, minutos después de las 10 a los tribunales federales de Comodoro Py para declarar ante Ercolini en medio de un operativo con más de 300 efectivos de seguridad y un doble vallado en el perímetro del edificio judicial.

El abogado de la ex mandataria, Carlos Beraldi, arribó poco antes de las 9 al cuarto piso de los Tribunales, sede del despacho de Ercolini, y anunció un cambio de estrategia, por el que la ex presidenta no presentará un escrito como se esperaba sino que expondrá oralmente.

La llegada de la ex mandataria estuvo acompañada por la presencia de militantes y simpatizantes ubicados sobre la avenida Antártida Argentina, entre los que se pudieron ver banderas de La Cámpora, La Tupac Amaru, Nuevo Encuentro, Miles, Peronismo Militante y Martín Fierro, entre otras agrupaciones. También algunos gremios, entre ellos los judiciales porteños del Sitraju, ATE y el sindicato de obreros curtidores.

