Cristina volvió a Tribunales y declaró como testigo

La expresidenta Cristina Fernández declaraba como testigo en el juicio oral y público por irregularidades en la investigación del atentado a la AMIA, en el marco de una nueva audiencia de ese proceso que se desarrolla en los tribunales federales de Comodoro Py, adonde arribó acompañada de dirigentes del Frente para la Victoria.

La exmandataria arribó cerca de las 10:15 al edificio judicial de Retiro acompañada por el jefe del bloque de diputados nacionales del FPV, Héctor Recalde, y de los también legisladores Axel Kicillof, Diana Conti, entre otros dirigentes del kirchnerismo.

En tanto, tras los trámites de rigor ante el Tribunal Oral Federal número 2, la ex presidenta ingresó a la Sala AMIA, ubicada en el subsuelo de Comodoro Py 2002, y cerca de las 10.45 comenzó a declarar como testigo en el marco de este juicio en el que se encuentran acusados, entre otros, el ex juez Juan José Galeano, el ex presidente Carlos Menem y el ex titular de la SIDE Hugo Anzorreguy.

“Vinimos porque somos solidarios con Cristina Kirchner en un ambiente hostil hacia ella como es Comodoro Py aunque esta causa es muy distinta y no se trata de una persecución judicial como la de (Claudio) Bonadio”, afirmó en declaraciones a la agencia Télam Héctor Recalde.

La ex mandataria fue citada este lunes por el Tribunal Oral Federal 2, compuesto por los jueces Jorge Gorini, Néstor Costabel y Karina Perilli, que interviene en el juicio por el supuesto encubrimiento del ataque contra la mutual judía ocurrido el 18 de julio de 1994.

Recalde afirmó que, “de todas maneras, la acompañamos y tenemos solidaridad con nuestra única líder” y añadió que la ex mandataria “siempre es hostigada por el acta de entendimiento firmada con Irán cuando la realidad es que las alertas rojas siguen vigentes”.

Por su parte, el diputado Axel Kicillof sostuvo que “llevamos 22 años esperando justicia mientras otros casos avanzan rapidísimo”, en relación al poco avance de la causa AMIA en relación con las causas judiciales que se le siguen a la ex mandataria.

Además de Recalde y Kicillof, se acercaron a los tribunales de Comodoro Py para acompañar a la ex presidenta la ex legisladora porteña Gabriela Alegre, el ex titular de la Side Oscar Parrilli y el ex titular de Radio y Televisión Argentina (RTA) Tristán Bauer.