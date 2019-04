Cruzeiro goleó a Huracán y casi lo dejó afuera de la Libertadores

Huracán, que está último en el Grupo B de la Copa Libertadores, fue goleado esta noche por Cruzeiro de Brasil, 4 a 0, en Belo Horizonte, y complicó aún más las posibilidades de clasificarse para los octavos de final.

Tres goles de Fred (19m.Pt, 23m.Pt y 32m.Pt) y uno de Dodó (38m.St) le dieron la victoria en el estadio Mineirao a los brasileños, en un partido que contó con el arbitraje del chileno Julio Bascuñán.

Cruzeiro arrancó mejor y estuvo a punto de anotar al minuto con un zurdazo cruzado de Marquinhos Gabriel que rechazó el arquero paraguayo Antony Silva.

Después siguió teniendo la pelota el local con un Marquinhos Gabriel imparable por la izquierda, que tuvo otras dos chances mal resueltas.

Pasado el asedio inicial, Huracán pudo adelantarse un poco y hacer circular el balón, e3 incluso llegó a través de un contraataque iniciado por Carlos Auzqui y el remate posterior de Lucas Gamba que fue desviado, más otra acción propicia en los pies de Walter Pérez, que en la respuesta Fred aprovechó tras recibir un centro desde la izquierda lanzado por Marquinhos Gabriel para batir con un cabezazo a Silva.

Pero reaccionó rápido Huracán y Fabio le tapó el gol a Lucas Barrios primero y con ayuda del palo a Israel Damonte después.

Hasta que en otra rápida respuesta Robinho envió un centro desde la derecha que bajó Marquinhos Gabriel para la entrada en soledad de Fred, que definió sin oposición, y posteriormente, ya aprovechando las libertades que otorgaba por el costado izquierdo Huracán, Dodó envió un centro para otro cabezazo “letal” de Fred.

Cruzeiro no tuvo oposición a partir de entonces y pudo ampliar con Marquinhos Gabriel, pero su disparo desde el borde del área se fue sobre el travesaño.

En la segunda mitad el entrenador Antonio Mohamed decidió el ingreso del colombiano Andrés Roa para tener más juego en el medio campo huracanense.

Se acercó el “Globo” a través de Lucas Gamba, con un remate débil cuando además tenía opción de pase a Barrios; un disparo de Iván Rossi muy elevado, otro de Auzqui que exigió a Fabio y uno más del ingresado Andrés Chávez que se fue cerca del palo izquierdo.

Cruzeiro, con el argentino Lucas Romero y Ariel Cabral -ambos ex Vélez- manejando los hilos en la media cancha de los brasileños, ya no tuvo la intensidad del primer tiempo, dejó pasar los minutos y cerca del cierre estiró cifras con un golazo del lateral Dodó, que puso la pelota en el ángulo superior izquierdo de Silva.

Por el mismo grupo mañana a las 23, hora argentina, Emelec de Ecuador recibirá en Guayaquil a Deportivo Lara de Venezuela.

Las posiciones del grupo lo tienen como cómodo líder a Cruzeiro con 12 puntos, seguido por Deportivo Lara (Venezuela) con 4, Emelec de Ecuador con 2 y cierra Huracán con 1.

– Síntesis –

Cruzeiro: Fabio; Luis Orejuela, Dedé, Leo y Dodó; Lucas Romero y Henrique; Robinho, Rodriguinho y Marquinhos Gabriel; Fred. DT: Mano Menezes.

Huracán: Antony Silva; Cristian Chimino, Saúl Salcedo, Omar Alderete y Carlos Araujo; Carlos Auzqui, Israel Damonte, Iván Rossi y Walter Pérez; Lucas Gamba y Lucas Barrios. DT: Antonio Mohamed.

Goles en el primer tiempo: 19m., 23m. y 32m. Fred (C).

Gol en el segundo tiempo: 38. Dodó (C).

Cambios en el segundo tiempo: Antes de comenzar, Andrés Roa por Pérez (H), 17m. Rafinha por Robinho (C), 19m. Andrés Chávez por Gamba (H), 24m. Raniel por Fred (C), 29m. Ariel Cabral por Romero (C) y 30m. Patricio Toranzo por Auzqui (H).

Amonestados: Dedé y Romero (C). Pérez, Alderete y Auzqui (H).

Estadio: Governador Magalhaes Pinto, Mineirao (Belo Horizonte).

Árbitro: Julio Bascuñán (Chile).