Cuáles son los medicamentos gratis para los jubilados

El presidente Alberto Fernández presentó este martes 10 de marzo, en el partido bonaerense de Quilmes, el listado de 170 medicamentos gratis esenciales que forman parte del programa Vivir Mejor y que llegarán de forma gratuita a partir de mañana a los 5 millones de afiliados del PAMI con el objetivo de garantizar el derecho a la salud de los jubilados.

“No me olvido lo que necesitan los más desamparados; no me olvido que llegamos al Gobierno para atender a los que en peor situación están porque ellos son la urgencia de la Argentina y les pido que no teman porque no nos van a hacer cambiar el rumbo”, enfatizó el mandatario al lanzar el programa de medicamentos gratis para jubilados.

El Presidente encabezó la actividad junto a la directora del PAMI (Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados), Luana Volnovich, en el Centro de Producción Audiovisual “Leonardo Favio”.

Volnovich destacó que, con esta decisión, Alberto Fernández “ha creado un nuevo derecho en materia de seguridad social que son los medicamentos gratuitos” y aseguró que “los jubilados no van a ser un gasto a ajustar, sino una prioridad de las políticas de Estado”.

El nuevo vademécum está conformado por 170 principios activos esenciales, en alrededor de 3600 presentaciones por marca comercial, que son de uso extendido entre los afiliados al Instituto.

La inversión para aplicar el programa será de 30.000 millones de pesos financiados mediante recursos propios del PAMI y con el aporte realizado a través del Impuesto País, que se aplica a los gastos en el extranjero y a la compra de divisas.

Los medicamentos gratis fueron seleccionados en función de su impacto, seguridad y eficacia comprobada, de acuerdo con las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y siguiendo evidencia científica nacional, internacional y estadísticas propias del PAMI.

Además, el vademécum contará con una supervisión permanente por parte de una comisión interdisciplinaria de expertos que evalúa criterios de uso, racionalidad y efectividad de los medicamentos.

El programa Vivir Mejor llega luego de cuatro años en los cuales el incremento de los precios de los medicamentos alcanzó el 457 por ciento en el valor de venta al público y el 297 por ciento en el consumo de los afiliados al PAMI.

Así, la inversión presupuestaria que el Instituto destina a medicamentos pasó de representar el 26 al 34 por ciento e implica un incremento del salario indirecto, ya que los jubilados que perciben el haber mínimo destinaban el 30 por ciento de sus ingresos a la compra de remedios.

PREGUNTAS Y RESPUESTAS SOBRE LOS MEDICAMENTOS, ACLARADAS POR EL PAMI:

¿Qué es el Nuevo Vademécum PAMI de medicamentos esenciales gratuitos?

Es un listado que contiene medicamentos que implica 3.600 presentaciones por marca comercial. Una comisión de expertos será la encargada de su permanente supervisión y de evaluar criterios de uso, racionalidad, efectividad y oportunidad. Los medicamentos fueron seleccionados en función de su impacto, seguridad y eficacia comprobada según la Organización Mundial de la Salud, evidencia científica nacional, internacional y estadísticas propias.

¿Por qué hablamos de medicamentos esenciales?

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, se consideran esenciales aquellos medicamentos que cubren las necesidades de atención de salud prioritarias de la población. Por este motivo, los medicamentos que se encuentran dentro del vademécum fueron seleccionados atendiendo a la prevalencia de las enfermedades en las personas mayores, considerando su seguridad y eficacia.

¿Quiénes tienen acceso a los medicamentos esenciales gratuitos?

Todas las personas jubiladas y pensionadas mayores de 60 años afiliadas a PAMI, que no cuenten con prepaga.

¿Debo realizar algún trámite para acceder a este nuevo derecho?

No. Ahora, de manera simple y rápida se puede acceder a este nuevo derecho sin realizar ningún trámite adicional.

Si actualmente cuento con subsidio social, medicación por vía de excepción o medicamentos especiales ¿puedo acceder también a los medicamentos esenciales gratuitos?

Sí. Los medicamentos esenciales gratuitos suman un nuevo derecho que no limita los anteriores ni implica realizar trámites adicionales.

¿La implementación del vademécum cambia el sistema de cobertura vigente en PAMI?

No. El sistema de cobertura sigue siendo el mismo. Todas las personas afiliadas de PAMI cuentan con una cobertura de hasta un 80% en medicamentos ambulatorios, subsidio social para medicamentos ambulatorios y un 100% en tratamientos especiales. La implementación del vademécum es un nuevo derecho que se suma para garantizar el acceso a los medicamentos esenciales.

¿Cómo me dispensan los medicamentos esenciales gratuitos en la farmacia?

Presentando el DNI, la credencial de PAMI y la receta vigente en la que figure la prescripción de un medicamento que se encuentre dentro del Vademécum de Medicamentos Esenciales Gratuitos.

¿Qué pasa si tengo una receta con fecha anterior al mes de marzo que prescribe un medicamento que está incluido en el vademécum?

Todas las recetas vigentes que fueron prescriptas con fecha anterior al 10 de marzo son válidas y podrán obtener la dispensa del medicamento indicado en forma gratuita.

¿Las médicas y médicos de cabecera recibieron información sobre esta medida?

Sí, recibieron información sobre esta medida y la forma en la que deben recetar para que las personas afiliadas puedan acceder a este nuevo derecho.

¿Cómo tiene que estar prescripta la receta para que me dispensen gratis en la farmacia un medicamento incluido en el vademécum?

Para acceder a la medicación gratuita las recetas deberán: Ser electrónicas.

Contener algunos de los principios activos listados en el vademécum de medicamentos esenciales gratuitos.

Tener impresa la leyenda “MEDICAMENTO INCLUIDO EN EL NUEVO VADEMÉCUM PAMI”.

¿Cómo se financian los medicamentos esenciales gratuitos?

Garantizando el derecho a la salud de las personas mayores, los medicamentos esenciales gratuitos son financiados a través de la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva (Impuesto País).

El Vademecun: