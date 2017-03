Cuatro muertos y 20 heridos en el atentado cerca del Parlamento

El jefe de policía Mark Rowley informó que entre los fallecidos se encuentra el agresor del “atentado terrorista” perpetrado cerca del Parlamento británico, en el centro de Londres.

Cuatro muertos causó este miércoles un “ataque terrorista” en el corazón de Londres, cometido por un hombre que embistió a varias personas con su auto sobre un puente, asesinó a puñaladas a un policía frente al Parlamento y fue ultimado a tiros por fuerzas de seguridad, se informó oficialmente.

El subcomisario y jefe de la unidad antiterrorista de la Policía londinense, Mark Rowley, dijo que el ataque comenzó hacia las 15, cuando un hombre a bordo de una camioneta 4X4 arrolló a varias personas, incluyendo a tres oficiales de policía, al subirse a la vereda en el puente de Westminster.

Dos personas, entre ellas una mujer, murieron y otras 20, incluyendo a los tres policías, resultaron heridas sobre el puente, que une ambas márgenes del río Támesis y en cuyo extremo norte está el reloj Big Ben y el edificio del Parlamento, dos íconos de Londres, prosiguió el jefe policial.

Una doctora que atendió a heridos dijo que algunos tenían lesiones “catastróficas”.

El conductor continuó su marcha hasta estrellar el vehículo contra la reja perimetral del Parlamento, unos 100 metros más adelante.

Luego se bajó armado con un cuchillo, “continuó su ataque tratando de entrar al Parlamento” y acuchilló a un policía, que luego falleció, antes de ser muerto a tiros por otros agentes dentro del predio del Parlamento, agregó Rowley.

El jefe policial no identificó al agresor, pero la cadena saudita Al Arabiya y el Canal 4 de TV británico lo identificó como Trevor Brooks, conocido como Abu Izzadeen, un imán de la localidad de Clapton señalado por la inteligencia británica, en 2006, como un “predicador del odio”.

El hombre es londinense, descendiente de jamaiquinos, y las autoridades le habían perdido el rastro en 2015. Ningún grupo reivindicó el ataque.

El diputado conservador Tobias Ellwod -un ex militar cuyo hermano murió en un gran atentado islamista en la isla indonesia de Bali en 2002- trató de resucitar al policía herido haciéndole respiración boca a boca, informó la cadena de noticias BBC.

A unos 10 metros del policía yacía el cuerpo del atacante, que fue muerto luego de haber escalado un alto muro perimetral e ingresado al New Palace Yard, un patio del Parlamento a la sombra del Big Ben.

Ellwood fue fotografiado mientras aplicaba presión sobre las heridas del policía, con sus manos y rostro manchadas por la sangre del agente.

“Estamos realizando una exhaustiva investigación antiterrorista sobre los sucesos de hoy”, afirmó Rowley en una breve rueda de prensa en la que señaló que la policía creía que el agresor actuó solo.

El ataque ocurrió con varios países de Europa en alerta por una serie de atentados islamistas cometidos en los últimos años y justo en el primer aniversario de la muerte de 32 personas en un doble atentado con explosivos en Bruselas, capital de Bélgica, perpetrado por el grupo Estado Islámico (EI).

El múltiple ataque obligó a suspender las sesiones parlamentarias y a cerrar el Palacio de Westminster, lo que supuso que unas 1.000 personas quedaron retenidas en su interior.

La mayoría de estas personas, entre ellas periodistas y diputados, fueron trasladadas a la colindante abadía de Westminster, donde permanecieron cuatro horas hasta que recibieron autorización de la policía para salir.

La policía desplegó “recursos masivos” tras el ataque y en los próximos días se verá mayor presencia policial en las calles de Londres, dijo Rowley, que agregó que, de ser necesario, se pedirán refuerzos al Ejército.

“Este es un día para el que nos hemos preparado pero esperábamos que nunca suceda. Tristemente, ahora es una realidad”, declaró.

La primera ministra británica, la conservadora Theresa May, convocó una reunión del comité de emergencia Cobra, integrado por los principales ministros, para abordar el atentado, informó un portavoz oficial.

Más temprano, May fue vista cuando era subida a un automóvil frente al Parlamento luego de que se escucharan los disparos durante el ataque, que ocurrió después de que se celebrase la sesión semanal de preguntas a la jefa de gobierno en la Cámara de los Comunes.

Antes del inicio de la reunión del comité Cobra, un vocero dijo que los pensamientos de May y del gobierno estaban “con aquellos muertos y heridos en este horrendo incidente, y con sus familias”.

El líder del opositor partido Laborista, Jeremy Corbyn, condenó “el ataque contra gente inocente” y contra la democracia británica y envió sus condolencias a las víctimas y sus familias, mientras que el alcalde de Londres, el laborista Sadiq Khan, dijo que los londinenses “no se dejarán intimidar por el terrorismo”.

La doctora Coleen Anderson, del Hospital de St. Thomas, dijo que una mujer falleció en el acto al ser embestida sobre el puente de Westminster y que también atendió a un policía de unos 30 años que luego fue derivado a otro hospital con una herida en la cabeza.

“Había personas tiradas sobre el puente. Algunos con heridas leves, algunas (heridas) catastróficas”, agregó, en declaraciones a BBC.

Un periodista de la agencia de noticias privada británica Press Association (PA), Andrew Woodcock, presenció los hechos desde la ventana de su oficina. Dijo haber visto a un grupo de unas 40 o 50 personas que venían corriendo hacia la Plaza del Parlamento, gritando y huyendo de algo.

Al llegar a las puertas llamadas Carriage Gates, donde hay un puesto de seguridad para entrar al complejo del Parlamento, un hombre se desprendió de repente de la multitud y corrió hacia el puesto, como queriendo ingresar el patio del Parlamento.

“Parecía tener una larga cuchilla. Escuché lo que sonó como disparos, creo que fueron tres o cuatro, y lo siguiente que vi fue a dos personas tiradas en el piso y a otras que corrían a ayudarlas”, agregó.

La Cancillería francesa dijo que tres estudiantes de secundaria que estaban en Londres en un viaje escolar resultaron heridos sobre el puente. Los chicos eran de la ciudad de Concarneau, en el noroeste de Francia.

El primer ministro francés, Bernard Cazeneuve, ofreció sus condolencias “a los estudiantes franceses heridos, a sus familias y a sus compañeros de escuela”.

La testigo Angie More contó a Télam que vio a gente “volar por el aire” sobre el puente de Westminster.

“Estaba al otro lado del puente. Vi gente volar por el aire y no sabía que estaba pasando. Vi un vehículo gris avanzando por el medio del puente y después me di cuenta que había gente tirada en el piso, en la vereda y en la calle, pero sobre todo en la vereda”, dijo More, una canadiense que está en Londres por trabajo.

