Cuchuflitos: Cristina se metió en la campaña de polarización que quería Macri

Cristina Fernández primero habló de las segundas marcas en términos despectivos, luego reiteró el tema y apuntó contra Macri y Vidal. El presidente aprovechó la irrupción de la senadora en medio de la campaña electoral para subirla al ring de la polarización que más le conviene a Cambiemos y retrucó que los «Cuchuflitos» ahora están llegando al mundo entero.

Cristina se salió de su libreto de campaña de hablar sobre su libro alejada de los actos proselitistas cuando instaló la polémica de las segundas marcas. La precandidata a vicepresidenta del Frente de Todos, repitió este miércoles la polémica y Macri la cruzó.

La líder de Unidad Ciudadana, que la semana pasada había generado revuelo en un acto en Mar del Plata con la mención de «Pindonga» y «Cuchuflito», publicó en sus redes sociales fragmentos de una nota del diario español «El País» con referencias al tema.

«Es tan obsceno el blindaje mediático que tienen Macri y Vidal que, como en otras tristes épocas, para entender lo que pasa en nuestro país y en la provincia de Buenos Aires hay que recurrir a la prensa internacional», justificó Cristina Kirchner en Twitter.

Para la ex presidenta, el problema del auge de «las segundas marcas» es que éstas no suponen por su propia existencia una proliferación de pymes, lo cual incrementaría virtuosamente la competencia, sino que «son producidas por las grandes empresas».

En otro tuit, la compañera de fórmula de Alberto Fernández lamenta, como consecuencia del ajuste en la capacidad de consumo, de los sucedáneos, es decir, productos que se parecen a determinados alimentos pero que tienen un inferior aporte nutritivo.

«Algo que los argentinos sinceramente no nos merecíamos: tener que tomar leche que no es leche», recriminó la ex jefa de Estado.

El artículo periodístico que cita la ex mandataria explica que la pérdida de «al menos un 12% anual» de poder adquisitivo, «a causa de la inflación y la recesión, ha propiciado una explosión de las segundas marcas, más baratas».

Por su parte, Mauricio Macri comenzó su gira por Córdoba donde mantuvo encuentros con sectores productivos, en el este provincial y en su mensaje, previo a llegar a la provincia, y criticó a Cristina.

El Presidente reconoció a los miles de pequeños productores “que tienen, tal vez, marcas no conocidas, como ‘Cuchuflito’” y que “todos los días, antes de que amanezca, salen a trabajar, a producir, a tratar de estar al día con aquellos a quienes proveen”.

“Hacen las cosas bien, con suma calidad, con mucho profesionalismo y mucho amor” para “abastecer a los argentinos y que ahora, además, están llegando al mundo entero”.