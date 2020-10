Cuestionan que la Oficina Anticorrupción deje de ser querellante en causas de corrupción K

Diputados nacionales de la UCR rechazaron en la mañana de este martes la decisión de la Oficina Anticorrupción de dejar de ser querellante en todas las causas penales, lo que incluye aquellas contra funcionarios y ex funcionarios.

El presidente del Bloque UCR, Mario Negri afirmó: “En vez de gastar millones en #NODIO para perseguir la libertad de expresión, propongo giren esos fondos a la #OficinaAnticorrupción y que ésta no desista de cumplir su rol de defensa del patrimonio del Estado frente a la corrupción. El Gobierno busca excusas para la impunidad”.

El diputado Alfredo Cornejo, titular de la UCR Nacional, destacó: “Que la @OA_Argentina deje de ser querellante en las causas de corrupción en un gobierno kirchnerista no debería asombrarnos”.

El vicepresidente de la Comisión de Seguridad Interior, Álvaro De Lamadrid, señaló: “La Oficina Anticorrupción deja querellas en causas penales por falta de personal. La utilización de infinitos mecanismos y absurdas falsas excusas por parte del Gobierno para consagrar la impunidad de CFK es proporcional a la inapelable evidencia de las pruebas de su corrupción”.

Por su parte, Luis Petri dijo: “Se llama absolución por Retardo de Justicia, ese es el plan B. Juegan al paso del tiempo e invocar el retardo de justicia en las causas de corrupción. No quieren que nadie las impulse y a los que las investigan le sacan la mitad de la estructura”.

Finalmente, Gonzalo Del Cerro expresó: “Consagran la impunidad El «Plan de Salvataje K” para los corruptos no se detiene La Oficina Anticorrupción disolvió su oficina de Litigios y no intervendrá en las causas contra funcionarios y ex funcionarios Se suma al amedrentamiento y remoción de jueces que los investigan”.