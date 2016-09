Dan marcha atrás y River va sin su público con Defensa

Cuando estaba todo acordado, las autoridades dieron marcha atrás. No está garantizada la seguridad para que vayan 15 mil hinchas de ese equipo a Avellaneda. Ahora es todo confusión.

River Plate no podrá llevar público visitante al partido con Defensa y Justicia, el próximo domingo por la cuarta fecha del torneo de Primera División, debido a que no está garantizada la seguridad ya que la Aprevide no permitió la presencia de los hinchas “millonarios”.

El partido entre Defensa y Justicia y River se disputará el domingo a las 20:00, y en principio estaba estipulado que se realizara en el estadio de Racing Club.

Sin embargo, se dio marcha atrás por cuestiones que tienen que ver con la interna de la barrabrava de River, y por el hecho de que tendría un horario cercano al partido que Boca disputará en su estadio dos horas antes.

A River le iban a dar un total de 12.500 entradas para ir a ver al equipo en el estadio de Racing, pero los dirigentes “millonarios” no quisieron vender entradas en su estadio.

Defensa y Justicia pierde un millón de pesos sin visitantes.

El presidente de Defensa y Justicia, José Lemme, reconoció que deseaba contar con público visitante para el partido ante River, pero aclaró que sin la parcialidad rival, el club pierde “un millón de pesos” de recaudación.

“Yo no hago nada sin consultar. Contra San Lorenzo me responsabilizaron que no había dejado ir visitantes y nada que ver. Ahora pensamos en River, le dije a Rodolfo (D Onofrio) para que vayan visitantes y me dijo que no había problemas, y el Aprevide me dio el ok”, dijo el dirigente en declaraciones a TyC Sports.

