Das Neves: Aranguren es el máximo “enemigo” del Chubut

Nada menos que el gobernador provincial, a causa de la crisis petrolera, acusó al ministro de Energía de la Nación impulsar la flexibilización laboral para el sector hidrocarburífero.

El gobernador del Chubut, Mario Das Neves, aseguró que el ministro de Energía, Juan José Aranguren, es “el enemigo mayúsculo” de la provincia porque impulsa una flexibilización laboral para el sector hidrocarburífero.

Das Neves le apuntó al funcionario nacional en medio de la crisis que afecta a la actividad petrolera en toda la Patagonia por la baja de equipos por parte de las empresas, que además están mudando sus intereses al Neuquén.

El gobernador decidió no ser parte del preacuerdo firmado por el Gobierno nacional, las operadoras y el Sindicato del Petróelo y Gas Privado que conduce Jorge “Loma” Ávila por estar en desacuerdo con las cláusulas.

“No vamos a firmar nada de apuro y que sirva para la flexibilización laboral. Yo no soy el Momo Venegas”, dijo Das Neves haciendo referencia al acuerdo con una crítica al líder sindical de los peones rurales, muy cercano al gobierno.

El entendimiento firmado el martes en Buenos Aires flexibiliza las condiciones de los convenios colectivos y al mismo tiempo asegura el mantenimiento de equipos para sostener la actividad y los empleos.

Para el Ministerio de Energía, ya se firmó la adecuación de los convenios, mientras que el sindicalista Jorge Ávila indicó que se firmó “un anticipo de lo que va a ser la addenda” que debe ser ratificada por un plenario de comisión directiva y el cuerpo de delegados.

Enfático, Das Neves mostró su desacuerdo con el entendimiento porque -según dijo- “pone en riesgo las fuentes de empleo” en la provincia, una de las mayores productoras de hidrocarburos de la Argentina.

“No tengo el convenio definitivo, por lo tanto no me parece lógico firmar apurado, más con un tema complicado como es la precarización laboral porque entiendo que eso es precarización laboral. Decidí no participar”, dijo.

Das Neves envió al encuentro a su ministro Coordinador, Alberto Gilardino, para “observar lo que pasa”.

El gobernador chubutense remarcó que su preocupación pasa por “preservar los trabajos y mantener la productividad. Eso es lo que estamos y seguiremos planteando. Yo no soy el Momo Venegas, que acepta la precarización”.

“Siguen haciendo todo para Neuquén, por eso sigo pensando que (Aranguren) es un enemigo mayúsculo de la provincia del Chubut”, puntualizó sobre las políticas petroleras nacionales que buscan potenciar las inversiones en Vaca Muerta.