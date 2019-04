Después de De la Sota, Carrió se la agarró con otro difunto: Raúl Alfonsín

Después de la polémica por sus dichos acerca del fallecido José Manuel de la Sota, ahora Elisa Carrió cuestionó a Raúl Alfonsín durante un homenaje en el Congreso y generó más criticas y enojos, incluso de sus aliados radicales.

Durante el acto de este miércoles en la Cámara de Diputados de la Nación, Elisa Carrió generó otra polémica en un homenaje a Raúl Alfonsín: “Le dije a Alfonsín -en época de la alianza- mire doctor, si usted se saca a los corruptos yo me quedo, pero si los deja me tengo que ir porque no voy a ser el mascarón de proa. No cobro viáticos”. Y también contó la respuesta del exlíder de la UCR: “Me dijo, andá nomás hija, ya nos vamos a volver a encontrar. Fue después de la discusión por los plenos poderes a (Domingo) Cavallo, que los denuncié. Fui disidente del oficialismo para salvar a la Nación. Que ustedes me acusen es la mayor gracia de Dios que puedo tener, su acusación me hace ir al cielo”.

La diputada de Red x Argentina Victoria Donda elogió la figura del expresidente y cuestionó a Carrió: “Aprendamos un poquito de esos ejemplos; de esa austeridad, de esa gallardía. Porque hoy parece que, cada vez, la política da un poquito más de vergüenza. Hoy me da un poquito de vergüenza ser parte de este Congreso nacional, donde hay una diputada, la doctora Carrió, que en este momento está durmiendo en su banca, o acostada en la banca”.

“Me da vergüenza compartir recinto con una mujer que se mofa de la tragedia y de la vida de un argentino que, con diferencias o no, también peleó por la democracia, como el señor De la Sota”, agregó Donda.

“No podemos dejar que se bastardee la política. Le quiero pedir perdón, en nombre de esta dirigencia política, a las hijas del doctor De la Sota, a la familia», continuó.

Por su parte, Carrió manifestó: «Es cierto que yo tengo desestabilidad emocional desde que tengo doce años. Cuando me fui de mi casa y mi padre dijo ‘esta chica es ingobernable’. Así que no tienen que decirlo más, ya lo dijo Aníbal Fernández, lo dijeron todos. Y lo dijo Alfonsín. Porque cuando uno no obedece a los hombres, está ‘loca’», planteó.