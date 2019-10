Kicillof con Debandi: «Tres de Febrero se destacó por su industria pujante, hoy los números duelen»

El candidato a gobernador por la provincia de Buenos Aires del Frente de Todos, Axel Kicillof, su candidata a vice, Verónica Magario y el candidato a intendente por Tres de Febrero, Juan Debandi coincidieron ante más de dos mil personas en el estadio de la Universidad de Tres de Febrero en «trabajar para devolver la dignidad a los bonaerenses con salud, trabajo y producción».

Kicillof señaló que el Gobierno «la sociedad con el voto no pidió que haga una caravana por el país, nadie pidió el ‘si se puede’ porque no se debe sacarle el trabajo a la gente, no se debe atacar a los maestros ni dejar caer las escuelas y hospitales, no se debe quitar los remedios a nuestros jubilados», exclamó.

Asimismo, pidió que «no entremos en ninguna provocación, en ningún agravio, no vale cualquier cosa para ganar un voto en el Frente de Todos» y continuó «estos días me acusaron de incitar de los peores delitos, los quiero invitar a llenar las urnas de votos, lo vamos a hacer pacíficamente y escuchando a todos porque pensamos así gobernar la provincia de Buenos Aires».

«Hemos visto que los candidatos a intendente de Cambiemos andan un poco olvidadizos a la hora de hacer los carteles porque faltan sus jefes, Macri y Vidal, les pido que hagan memoria» y ejemplificó que «ahora es el partido de la tijera porque llaman a cortar boleta. El intendente de Tres de Febrero no se plantó ante el Presidente y la Gobernadora para defender al pueblo», señaló Kicillof.

«No han entendido lo que pasó el 11 de agosto, los ciudadanos se cansaron de las falsas noticias, de la persecución judicial, de que ataquen su futuro y por más que escondan a Macri y Vidal de los carteles el engaño no va a funcionar», puntualizó el candidato a gobernador.

En tanto, Magario sostuvo que «venimos a dar un vuelco a la historia de esta provincia. Tres de Febrero se destacó por su industria pujante, pero hoy asistimos a números que nos duelen, no solo en el distrito, sino en el conurbano, en la provincia y en el todo el país»

«Cuando se habla de pobreza se habla de familias, niños y adultos mayores que no tienen para comer», afirmó.

Magario preguntó: «señora Gobernadora, qué pasa con la deuda de la provincia? O ahora resulta que explotó la desocupación y el hambre? El Presidente y la Gobernadora optaron por los bancos y las empresas energéticas en lugar de las familias del país».

«Hay esperanza y posibilidad de revertir esta historia. Es tiempo de volver a las ilusiones y dejar la tristeza y volver a creer que un municipio, una provincia y una Argentina es posible», finalizó la candidata a vice gobernadora.

Por su parte, Debandi dijo que «estamos trabajando para construir un proyecto político que le devuelva la dignidad a Tres de Febrero» y agregó que «todos somos el Frente de Todos, eso es lo que nos planteó Cristina Fernández de Kirchner cuando tomó la decisión de hacer el frente».

«Hemos transitado una extensa campaña pero lo estamos haciendo con mucha esperanza y con mucho orgullo» dijo Debandi y expresó que «tenemos la decisión inquebrantable de hacer un proyecto político nacional con Alberto Fernández Presidente y Axel Gobernador».

En ese sentido advirtió que «queremos devolverle el trabajo a nuestra gente porque tenemos el compromiso de cuidar a los vecinos de Tres de Febrero» y añadió que «queremos que la salud pública atienda nuestra comunidad, que vuelva a haber vacunas, médicos y medicamentos en las salidas y que la educación pública sea una prioridad para todos y la infraestructura de nuestras escuelas vuelva a ser de calidad».

Del encuentro participaron además los intendentes Juan Zabaleta, de Hurlingham; Gabriel Katopodis, de San Martín; Leonardo Nardini, de Malvinas Argentinas y Alberto Descalzo, de Ituzaingó; entre otros dirigentes y candidatos de las distintas fuerzas que integran el Frente de Todos.