Del Potro debutó en Roland Garros con un triunfo ante Mahut

Diez días después del desgarro, la Torre de Tandil reapareció y derrotó al veterano tenista francés en cuatro sets.

El tandilense Juan Martín Del Potro, número 6 del mundo y que estaba en duda hasta el último momento por una lesión, decidió participar en Roland Garros, donde este martes superó en la primera ronda al francés de 36 años Nicolas Mahut (116º) por 1-6, 6-1, 6-2 y 6-4.

Del Potro se enfrentará en su segundo partido al ganador del partido entre Leonardo Mayer (42º) y el francés Julien Benneteau (62º), que se suspendió por la amenaza de una fuerte tormenta cuando el argentino ganaba 6-2 y 4-3.

El argentino había sufrido un desgarro en los octavos de final del torneo italiano, cuando se enfrentaba al belga David Goffin. Tras ese abandono, dejó abierta la posibilidad de no jugar en París.

Sin embargo, el de Tandil dijo presente, y de qué forma. Si hubo dudas sobre su estado de forma tras el marcador adverso del primer set, el campeón del US Open de 2009 respondió con claridad y avanzó a la próxima ronda, en la que se medirá al ganador del duelo entre su compatriota Leonardo Mayer y el local Julien Benneteau.

Semifinalista en Roland Garros 2009, el argentino obtuvo además su victoria 80 en Grand Slam y quedó solo por detrás de David Nalbandian (86) y Guillermo Vilas (139) como los jugadores más exitosos del país en torneos grandes.

Al final del partido, llamó la atención el cálido abrazo entre los dos y la reacción de Del Potro a lo que Mahut le expresó en la red. “Fue muy emocionante lo que me dijo”, contó el sudamericano, que prefirió no revelar el mensaje. “Espero que él anuncie lo que me dijo y se llevará fuertes aplausos”.

Hoy, además de Del Potro, triunfó Pella, que se medirá el jueves al español Rafael Nadal tras vencer al portugués Joao Sousa por 6-2, 6-3 y 6-4.

El que también se instaló en la siguiente ronda fue Zeballos, que venció 6-4, 6-7 (3-7), 6-4 y 6-2 al japonés Yuichi Sugita en otro partido que se había suspendido el lunes por la lluvia.