Delicado de salud, le otorgaron la excarcelación a Timerman y podría viajar a EE.UU

La defensa del ex canciller Héctor Timerman pidió este miércoles nuevamente a la Justicia su excarcelación tras el frustrado viaje a Estados Unidos para someterse a un tratamiento médico, luego que Estados Unidos decidiera revocarle la visa. El juez Torres accedió y ahora podría concretar el viaje que depende de las autoridades norteamericanas.

El planteo fue realizado por la abogada Graciana Peñafort en la causa en la que el ex funcionario se encuentra procesado y bajo prisión preventiva, aunque con arresto domiciliario por su estado de salud, por el presunto encubrimiento de los iraníes acusados del atentado a la AMIA.

El juez federal Sergio Torres, quien subroga al magistrado del caso, Claudio Bonadio en la feria judicial de enero, accedió al pedido esta tarde y excarceló al excanciller.

Timerman estaba con arresto domiciliario por su estado de salud y la excarcelación fue rechazada a fin de año por la Cámara Federal porteña al confirmar su procesamiento y el de los demás acusados en este expediente, entre ellos la ex presidenta y actual senadora Cristina Fernández de Kirchner.

Sin embargo, la semana pasada, el juez Torres, en su condición de subrogante, le concedió a Timerman permiso para viajar a Estados Unidos, donde realiza un tratamiento experimental contra el cáncer que padece.

Al arribar ayer por la tarde al aeropuerto internacional de Ezeiza, se le informó al ex funcionario que ese país había resuelto revocarle su visa, con lo cual, finalmente, no viajó. Sin embargo, no aclaró las razones y se desconoce si la excarcelación la permitirá ingresar al país del norte.



En las últimas horas, el ex canciller recibió la solidaridad de diputados del Frente para la Victoria-PJ, tras la decisión de Estados Unidos de revocarle la visa, entre ellos la del jefe de la bancada en la Cámara baja, Agustín Rossi, y de los diputados Juliana Di Tullio y Andrés Larroque.

También, de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH).