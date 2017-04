“Democracia Transparente: la necesidad de implementar las PASO en Misiones”

Son Primarias ya que dirimen candidaturas en cargos públicos electivos nacionales y de habilitación de partidos y alianzas para competir por tales cargos.

Son Abiertas los ciudadanos participan de las elecciones (sean o no afiliados a un partido político),

Simultáneas el voto de toda la ciudadanía determina las candidaturas en un mismo acto electoral.

Son Obligatorias para todos los ciudadanos y todos los partidos y alianzas que pretendan competir en las elecciones generales. (aún para aquellos que presenten una única lista de precandidatos)

Importante para transparentar el sistema eleccionario que nos viene abrazando hace más de 30 años de nuestra joven democracia pero por sobre todo la importancia de seducir al ciudadano con estas nuevas herramientas para que entienda la importancia de su participación y real decisión en la elección de candidatos, con lo cual rompe todo tipo de posible designación a dedo como viene sucediendo desde hace mucho tiempo, que sepa tiene en su poder el filtro para dirimir los mejores y más potables candidatos, los que realmente tengan conocimiento, compromiso, decisión para con el ciudadano y su comunidad, romper la hegemonía de las tan corrompidas y manipuladas listas sábanas donde muchas veces nos preguntamos: ¿ cómo este personaje ocupa una banca ?

Dar este gran salto de calidad eleccionaria nos pondría un escalón arriba de muchos sistemas electorales latinoamericanos; que interesante sería lograr su implementación en provincias donde los feudos que llevan 18, 20, 40 años ininterrumpidos en el gobierno puedan tambalear por un re cambio institucional/legislativo, no hay nada más liberador que el libre albedrío en sistemas eleccionarios transparentes democráticos, donde la coacción y los tan temidos e innumerables actos fraudulentos sean nada más que un mal recuerdo, en las ultimas elecciones del 2.015 las P.A.S.O fueron utilizadas por 3 (con varias listas dentro de su mismo frente) de los 11 (sin listas internas) frentes electorales que compitieron, de estos 3 frentes uno forzó el ballotage y se alzó con la presidencia de la nación y gobernaciones, en la Provincia de Misiones donde aún la ciudadanía es prisionera de un sistema obsoleto, dudoso, que favorece al partido con mayor recurso y con estructura de poder, no solo sería innovador sino que cortaría de raíz definitivamente con todo tipo de acto fraudulento, con gente no representativa, sin preparación en gestión de gobierno y desconocimiento del cargo al cual se presenta, las instituciones merecen un gran cambio estructural y tener representantes acordes a tales tareas es una materia pendiente y urgente que este gobierno debe implementar, nada más ejemplar que el frente ganador del 2.015 sea quien utilice las P.A.S.O (con varias listas internas) más allá de otros frentes que no deseen implementarlas, daría mayor credibilidad, mejor imagen y contaría con ese plus de transparencia y legitimación representativa en sus filas, el tiempo transcurre y el ciudadano espera por ser parte de esta herramienta eleccionaria.

Por Gustavo A. Leiva, Apoderado Representante distrital del GEN Misiones. Además, Martillero Público, Corredor de Comercio y estudiante de Tecnicatura en Gestión Política y Comunicación (Universidad Nacional de Avellaneda).



