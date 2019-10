Pidieron investigar a organizaciones sociales por obligar a hacer piquetes por planes

El diputado nacional Luis Pastori (UCR-Misiones) se presentó ante la Fiscalía Federal N° 1 para pedir que se inicie una investigación sobre las denuncias de beneficiarios que aseguran que se los obliga a asistir a marchas y a piquetes a cambio de cobrar planes sociales. El legislador solicitó además, que de comprobarse esas denuncias, se apliquen las sanciones penales correspondientes a los responsables.

“Ex integrantes de la Corrientes Clasista y Combativa, del Movimiento Evita y del PAyS (Partido Agrario y Social) confirmaron públicamente que existe un manejo clientelar de los planes sociales en dichas organizaciones de desocupados, donde se amenaza a los beneficiarios, a participar de protestas y piquetes, reteniéndoles las tarjetas y el dinero hasta tanto no lleven adelante estas acciones. Si los integrantes no van a las marchas, donde además se toma lista a los presentes, las organizaciones no otorgan los cupos de planes de barrido y limpieza, entre otros planes que manejan dichas organizaciones con recursos del Estado Nacional”, explicó Pastori.

En la denuncia el diputado misionero añadió los testimonios de beneficiarios que aseguraron que “también existen desmanejos en lo referido a la ejecución de obras públicas, como empedrado y cordón cuneta. “Las denuncias apuntan a que se detallan gastos de obras que no se realizaron, o que se incluyen materiales como hierro en los presupuestos, y que después los mismos no son incorporados a la obra”.

“De probarse estas denuncias en la Justicia, estaríamos ante un delito, muy grave y lamentable para nosotros, porque se trata de una denigración hacia los que menos tienen, por parte de personas que dicen representarlos. No solamente estas prácticas perjudican a los beneficiarios de planes sociales extorsionados, sino que perjudican a toda la población, ya que en los últimos años y sobre todo últimos meses, hemos sido testigos como estas organizaciones denunciadas, participan de marchas y piquetes que no siempre están relacionadas a los grupos que dicen representar”, concluyó Pastori.