Desde la CGT prometen que después del paro pedirán hablar con Macri

El secretario general de la CGT Juan Carlos Schmid anticipó este martes 4 de abril que tras el paro del próximo

jueves pedirán una audiencia con el presidente Mauricio Macri, a quien le criticó que haya acusado a una parte del sindicalismo de “mafioso” y resaltó que “nunca es bueno andar repartiendo

responsabilidades o acusaciones al voleo”.

“Nunca es bueno andar repartiendo responsabilidades o acusaciones al voleo. Eso normalmente es injusto. Me da la impresión de que un jefe de Estado tiene que sobrevolar todas las tensiones de la democracia. Eso es lo que hace un verdadero líder en el medio de las tensiones del sistema democrático, con los conflictos y las intermediaciones que obligadamente tiene que asumir”, sostuvo el referente sindical.

En diálogo con Radio La Red, el titular de la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT) afirmó que el sindicalismo “está cansado de que lo señalen como responsable de las caídas de las administraciones o que pone palos en la rueda”.

“En un sistema en que hay problemas irresueltos, como es en la Argentina, siempre va a haber reclamos, eso también lo tiene que asumir toda la clase dirigente. Pero eso no implica que uno esté detrás de otra motivación”, destacó Schmid, quien pidió “alejarse del fantasma de que un Gobierno no peronista no pueda terminar su ciclo“.

De esta manera, el integrante del triunvirato que conduce la central obrera se refirió a los dichos del jefe de Estado: “No podemos aceptar más comportamientos mafiosos en la Argentina, porque esos comportamientos están en los sindicatos, están en las empresas, están en la política, están en la Justicia”.

