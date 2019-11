Después de ganar las elecciones ¿se viene el tarifazo de Gustavo Posse?

El vecinalismo de San Isidro denunció un «Impuestazo en San Isidro para el 2020». Según la ordenanza Fiscal Impositiva remitida por Gustavo Posse al Concejo Deliberante para el próximo año hay un aumento de 35% en enero y de 80% más en el año «a discreción del Intendente».

“Ya lo votaron, y ya se gastó un montón de plata del Municipio en publicidad en todo el 2019 para su campaña; ahora pretende compensar lo que falta metiéndole a los vecinos más de 115% de aumento en un año incierto”, señaló Marcos Hilding Ohlsson este miércoles.

“La incertidumbre en el país no le da derecho al Intendente de imponerle a los vecinos, de forma adelantada, 115% de aumento en las tasas,” siguió.

“Nosotros nos plantamos del lado del vecino y nos vamos a oponer. Vamos a defender el bolsillo de los vecinos y a exponer todos los gastos innecesarios,” indicó

“Hoy alertamos a los vecinos: Posse quiere asegurarse la chance de aumentarte los impuestos más de 115% el año que viene. El artículo 1 de la Ordenanza Impositiva que remitió al Concejo le asegura el mínimo de 35% de aumento en enero; y el artículo 48 le asegura 80% de aumento cuando quiera, y como quiera, y sobre aumentos ya hechos, por eso puede ser más de 115%,” explicó el presidente del Bloque vecinalista en el Concejo Deliberante, Manuel Abella. “Nosotros no vamos a permitir una jugada adelantada de ese tamaño en contra de los vecinos. Estamos dispuestos a no dar quórum para no convalidar ese aumento salvaje,” indicó, al tiempo que informó que la semana que viene está prevista una sesión extraordinaria preparatoria a la Asamblea de Concejales y Mayores Contribuyentes en la que el oficialismo pretende aprobar el aumento adelantado de más de 115% del ABL en 2020.

“El rojo de las finanzas municipales es alarmante. La re re re re re elección del Intendente le costó a San Isidro miles de millones de déficit. Se debe mucha plata a proveedores, organismos de recaudación, y bancos. Hay mala gestión del esfuerzo que hacen los vecinos, y un déficit de más de 1.500 millones de pesos que compensar. Pretenden hacerlo asegurándose de una vez la posibilidad de sacarle la plata a los vecinos del bolsillo con un aumento de tasas que supera el 100%. En este contexto de crisis que se vive, pretender esos aumentos es injusto y poco inteligente,” señaló por su parte el Concejal Carlos Castellano.