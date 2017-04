Después de que lo echaron, el Patón Bauza criticó a Tapia y Moyano por ser “sindicalistas”

El entrenador ‘Patón’ Edgardo Bauza aseguró que su salida de la Selección argentina estaba decidida desde “antes” de que asumiera la nueva dirigencia encabezada por Claudio Tapia y señaló que los integrantes de la AFA “no tienen idea de lo futbolístico” porque “son sindicalistas”.

“Ahora estoy bien, ya pasó la bronca. De todo se aprende porque aunque lo cuenten como quieran, yo estaba afuera de la selección desde antes de que estos dirigentes asumieran como así ya estaba mi reemplazante. Si no me sacaron antes fue porque le ganamos a Chile. Todo tiene que ver con la cuestión política de la AFA”, reveló el ‘Patón’.

En una entrevista concedida al diario La Capital de Rosario, además expresó: “Los mismos voceros a los que les pedían que digan tal o cual cosa eran los que me avisaban, pero como no son mis formas y nunca las serán, me mantuve indiferente y así se lo señalé a Tapia cuando hablamos de frente y sin intermediarios. Le dije que se habían equivocado en querer desgastarme a través de los rumores, porque era evidente que no me conocían”.

“Le di la ocasión de que me conociera, le fui franco y sin dobleces y le dije que en vez de intentar esmerilarme se hubiesen ahorrado mucho tiempo si venían y me decían que no me querían más desde el primer día, entonces les hubiera agradecido, les habría dado la mano y me iba a mi casa”, dijo.

Al ser consultado acerca de qué le dijo Tapia, respondió: “Que querían cambiar de rumbo, que lo habían estado analizando y que por eso tomó la decisión, pero cuando comenzamos a hablar de lo futbolístico no me dijo nada porque no tienen idea de lo futbolístico. Son sindicalistas, no lo digo en forma peyorativa, pero es la verdad“.

