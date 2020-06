Deuda: el mexicano López Obrador medió entre Argentina y el fondo BlackRock

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, contó este viernes en conferencia de prensa que hizo de intermediario entre el gobierno de Argentina y BlackRock, la administradora de fondos que negocia la deuda argentina con acreedores privados. «Me habló el presidente de Argentina, Alberto Fernández, que sabía que yo tenía buena relación con Larry Fink (CEO de la compañía)», admitió el mandatario mexicano.

«Ellos estaban buscando una negociación de su deuda. Y que ya tenía un dictamen de cuánto podían reconocer de la deuda de Argentina. Y que él quería cumplir que no quería firmar nada y luego que se incumpliera con las obligaciones. Que se aceptara la propuesta de ellos que era en aquel entonces de pagar el 41 por ciento de la deuda. Una quita del 59 (por ciento) para llegar a un entendimiento», reveló López Obrador.

«Yo le hablé a Larry Fink, él es una buena persona, un Presidente excepcional. Entonces le expliqué a Fink, estaba enterado completamente del asunto y empezaron a hacerle la propuesta. Me explicó que no dependía sólo de ellos. Además, los fondos de inversión tienen que ver con personas que invierten. El caso es que iba a proponer a su consejo una disminución del 50 al 55 por ciento o que se aceptara por parte de Argentina, para decirlo mejor, del 50 al 55 por ciento de la deuda total. De todas maneras era una quita. Por un lado 41, luego me enteré que ya no era el 41 sino el 39, y por otro lado de 50 a 55 y ahí estaba, en eso estaba. Entonces hablé con ese propósito», detalló el mandatario.

«Ya le dije al Presidente de Argentina, así está. La recomendación es siempre en el sentido de que es mejor el arreglo para todos porque aunque parece que es un asunto (…) pues sí, a veces estas cosas afectan la estabilidad económica financiera del mundo, de otros países. Ahora, por ejemplo ayer, corrió la noticia de los rebrotes de la pandemia y se cayeron las bolsas y nos pasaron a perjudicar también a nosotros porque nuestro peso se depreció. Nada más por un informe», relató en conferencia de prensa.