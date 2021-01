Como hace varios años, este 23 de Enero, Luis Alberto Spinetta recibirá el homenaje por el Día del Músico.

Recordamos, no sólo su arte, sino también su espíritu que lo hizo involucrarse en acciones de amor y entrega ante catástrofes, momentos de dolor, poniendo esperanza donde todo parecía imposible.

En Conduciendo a Conciencia, nos demostró la posibilidad de aceptar aquellas cuestiones elementales para respetar la vida de todos, así fue como debido a su solidaridad ante aquel grave accidente de alumnos regresando de su misión anual, reconocemos el 8 de octubre como el Día del Estudiante Solidario.

En este año pasado, en pandemia, toda manifestación de arte quedó nula, cine, teatro, museos, ferias artesanales, festivales, etc.

Sabemos que muchos se reinventaron, y así fue como la tecnología y todas sus posibilidades se pusieron en marcha, a través del zoom, video llamadas, video conferencias, streaming.

Los músicos se organizaron y allí desde donde estaban se juntaban “via internet”, con los integrantes de sus bandas, solistas con sus músicos y así ofrecieron su arte a quienes pudieran disponer de los medios para verlos y escucharlos.

Unos cerca de otros, algunos más lejos, quizás todos en sus casas coordinaron todo para seguir juntos y podernos hacer llegar sus creaciones.

Confesaron todos que les faltó y les falta “el aplauso”, esa sensación de cariño, aceptación, calidez, compañía.

Actúan, dando como siempre lo mejor en cada interpretación, imaginando que su público los acompaña como siempre y así es dentro de las posibilidades de cada uno.

El músico es quien más pronto pudo llegar a todo aquel que lo admira, lo sigue, lo extraña.

Volvimos a escuchar por radio AM y FM, música actual, de otros tiempos, otras décadas.

En el Dia del Músico, podríamos imaginar a un Spinetta solidario, trabajando, colaborando para que amigos y músicos en general puedan llegar a su público.

Tal como en algún momento lo escribió y cantó Alejandro Sanz, “La música no se toca” y «no hay ley, poderosa emoción que ni el tiempo la vence”, “quedará cuando no estemos, quedará cuando no estéis”.

Y así es, hemos perdido en este año pasado y actual, músicos intérpretes, compositores, pero tendremos su recuerdo a través de su música.

“Ni el tiempo la vence”, ni la pandemia la vencerá.

Y así será porque aunque ellos no estén, su música sigue y seguirá y aunque no estemos, la música siempre sobrevirirá.

Creo que hoy más que nunca, el Día del Músico trasciende las fronteras del mundo, del tiempo porque para la música, no hubo ni hay ley que la pueda apagar.

Gracias a los músicos, por seguir creando, ofreciéndonos su talento, su esfuerzo, ese don que un dia recibieron no se sabe cómo ni cuándo fue.

“Que Dios guarde a la música en su inmensidad” y a los músicos que siguen elevando su arte, esperando también el momento que junto a todas la expresiones de Arte, vuelvan con renovadas energías y más amor que nunca.