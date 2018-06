Dictamen de mayoría desestima el desafuero de la diputada Aída Ayala

Los diputados de Cambiemos que integran la comisión de Asuntos Constitucionales firmaron un dictamen de mayoría para desestimar el pedido de desafuero que planteó en el mes de abril la justicia del Chaco contra la diputada Aída Ayala. A ellos se sumó la legisladora Carla Carrizo (Evolución Radical).

El presidente de la comisión, Pablo Tonelli, realizó un pormenorizado análisis de todo lo actuado en la causa. El legislador del PRO sostuvo que el desafuero de un legislador solo procede para detenerlo y que en este caso particular, más allá de que el pedido de desafuero se ha tornado abstracto porque fue a los efectos de indagar a la diputada Ayala y la indagatoria ya se cumplió, al día de hoy no hay posibilidad alguna de detener a la diputada Ayala porque rige respecto de ella la exención de prisión. Además, Tonelli afirmó que “corresponde rechazar el pedido de desafuero porque fue prematuro, porque su objeto se ha tornado abstracto y porque no hay razón ni posibilidad de detener a la Diputada Ayala”.

Otro diputado de Cambiemos, Gustavo Menna (UCR – Chubut), hizo hincapié en el fallo de la Cámara de Apelaciones de Resistencia, que cuestionó el proceder de la jueza de primera instancia. “La Cámara consideró que el pedido de desafuero fue ´prematuro´ porque la Ley de Fueros habilita a que un diputado preste declaración indagatoria para poder defenderse”.

Pero Menna también manifestó su alarma porque la jueza Niremperger, a la hora de negar la eximición de prisión de Ayala –que después fue apelada- consideró que la diputada podía obstaculizar la investigación al haber tomado conocimiento de los hechos que se le imputaban. “La indagatoria es un hecho de descargo y de defensa, pero para una jueza de la Nación representa un cargo. Esto es gravísimo”, planteó Menna.

En tanto, el jefe del interbloque Cambiemos, Mario Negri, también se mostró alarmado por el accionar de la jueza Nieremperger. “Acá no estamos ni juzgando ni absolviendo a Ayala. Pero está claro que el pedido de desafuero ha quedado abstracto”, dijo en primer lugar. Negri agregó: “Acá hay que ver que la jueza Nieremperger, sabiendo que la Cámara de Apelaciones estaba resolviendo el pedido de eximición de prisión de Ayala, se apresuró a dictar su procesamiento, pocas horas antes, en medio de la audiencia de la Cámara. Ni siquiera quiso aceptar el pedido de Ayala de ampliar su indagatoria”.